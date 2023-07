Aritz Aduriz: "LaLiga sigue siendo la mejor de todas"

Madrid, 12 jul (EFE).- El exfutbolista Aritz Aduriz expresó este martes que “los mejores jugadores de la historia han estado en LaLiga” y que por eso “sigue siendo la mejor” .

“Para mí es una liga con una historia y con un legado impresionante, los mejores jugadores han estado en LaLiga, por lo tanto, creo que para mí sigue siendo la mejor de todas”, expresó en un acto de presentación de Solán de Cabras como nuevo patrocinador de LaLiga.

Al ser preguntado por su opinión sobre la reciente salida de jugadores a otras ligas, como la de Arabia Saudí, Aduriz manifestó que “siempre ha habido momentos puntuales que algunas han querido fortalecerse a base de dinero”.

“Hemos visto que esas competiciones normalmente no han sido duraderas en el tiempo y mi sensación es que en Arabia va a pasar algo parecido, que será una cosa de unos años, en los que inyectará muchísimo dinero y podrán disponer de jugadores en ese momento, pero lo que vemos es que instituciones como LaLiga son las que perduran en el tiempo, para mí es la mejor, pero tampoco soy objetivo porque solo he jugado en esta”, añadió.

El actual embajador de LaLiga confesó su opinión sobre la posibilidad de haber jugado en otras competiciones en su trayectoria en el ámbito del fútbol: “Es verdad que cuando ves otras competiciones siempre tienes la curiosidad de haber probado cómo hubiese sido jugar en esas ligas, si hubiese sido bueno para mí o no”.

"Por otro lado, también cuando juegas toda tu carrera en una competición, también tienes la disposición de poder hacer unos números y dejar un legado y te hace sentir muy orgulloso de poder ser historia. Si hubiese experimentado otras, probablemente esos números no hubiesen llegado nunca”, explicó.

Además, el exdelantero habló de su opinión sobre el Athletic dentro de la Conference League y de las sanciones a Osasuna que dejaron al equipo fuera de la competición: ”Nadie se alegra por conseguir algo a costa de los méritos deportivos de otro. Mi opinión es que Osasuna ha tenido méritos deportivos como para estar en esa competición”.

"No puedo opinar mucho más porque tampoco sé de temas legales, pero a mí me parece que el que se ha ganado poder estar en esa competición europea es Osasuna. Obviamente estoy contento porque el Athletic vaya a estar jugando en Europa, pero no porque haya sido a costa de que el Osasuna haya quedado fuera”, comentó.

Por otro lado, respondió a EFE sobre su actual etapa de vínculo al fútbol fuera del terreno de juego, como director deportivo del Mallorca: “El fútbol tiene muchas vertientes posteriores a ser jugador profesional, estoy muy contento de estar en la dirección deportiva del Mallorca, de poder aprender y de poder aportar”.

“La temporada pasada del Mallorca fue muy buena en mi opinión. Estamos en un club que está creciendo, que está mejorando y progresando cada día. Estamos trabajando en ello e intentando consolidar el equipo en primera división”, explicó. EFE

