Wozniacki: "Me alegro de no tener que volver a jugar contra Serena"

Londres, 11 jul (EFE).- La danesa Carolina Wozniacki, que volverá al circuito el próximo mes, aseguró que está contenta de no tener que enfrentarse a Serena Williams, a la que calificó como la mejor de todos los tiempos.

Wozniacki, de 33 años y madre de dos hijos, volverá a competir en el torneo de Canadá tras más de tres años retirada.

"Creo que ahora es el momento, mientras mis hijos aún son pequeños", dijo la danesa este martes en Wimbledon, donde juega el torneo de leyendas. "No quiero ponerme un tiempo determinado de cuánto jugaré. Quiero ver cómo reacciona mi cuerpo, cómo me siento, cómo lo ven mis hijos... Tengo ganas de volver y espero que mi mejor tenis esté aún por salir. No me gusta perder, así que intentaré hacerlo lo mejor posible".

Wozniacki se encontrará un circuito muy diferente al que dejó en enero de 2020, tras una carrera en la que levantó treinta títulos, fue número uno y ganó el Abierto de Australia en 2018.

"Ya he jugado contra ellas antes, sé a lo que me enfrento. Juegan muy bien y son muy agresivas y consistentes, así que va a ser un reto importante, pero estoy lista para ello. Ya he luchado contra muchas otras antes y es lo que espero hacer esta vez", dijo Wozniacki.

"Hay muchas grandes jugadoras y el nivel de tenis es muy alto, pero ya he jugado contra algunas de las mejores de todos los tiempos, como Serena Williams. Es la mejor y ya no está, así que eso es bueno. Me alegro de no tener que volver a jugar contra ella", respondió la danesa. EFE

