Wendy Natis asegura que el Mundial es la gran vitrina para las jugadoras panameñas

Redacción Deportes, 11 jul (EFE).- La defensora panameña Wendy Natis dijo este martes que el Mundial de fútbol femenino Australia-Nueva Zelanda 2023 supone un gran momento para que las jugadoras se muestren en esa vitrina global que les pueda dar la oportunidad de competir en las mejores ligas.

"Es el momento de todas nosotras. Es el momento en donde vamos a salir de Panamá y mucho más lejos y a competir en mejores ligas. Esto es bueno para cada una de nosotras, porque es una vitrina y especialmente para las más jóvenes", señaló la zaguera en una entrevista difundida por la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

Natis no esconde las ganas de jugar el mundial y a la vez advirtió que Panamá irá al torneo a competir, no solo a participar como muchos esperan.

"Somos 11 contra 11, aquí no hay ni más ni menos. Nosotros no debemos tener miedo con quienes nos vamos a enfrentar, ya Panamá es un equipo mundialista y ya el miedo se perdió", indicó la jugadora que milita en el colombiano América de Cali.

El Mundial de fútbol femenino se celebrará del 20 de julio al 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda. Panamá forma parte del grupo F junto a las selecciones de Francia, Jamaica y Brasil.

Panamá debutará en el torneo el próximo 24 de julio frente a Brasil, cinco días después jugará con Jamaica y cerrará la fase de grupo ante Francia, el 2 de agosto.

MEJOR PREPARACIÓN

Natis, que es una de las puntales en la zaga del equipo panameño, destacó que el grupo llega a la cita mundialista con la mejor preparación posible, algo inédito en las selecciones nacionales femeninas.

"El profe Nacho (Quintana) ha hecho las cosas bien, entre esas conseguir muchos partidos amistosos antes y buena cantidad de microciclos", apuntó.

La espigada jugadora de 24 años reconoce que este trabajo no se veía antes, rememora que "se entrenaban 15 días" antes de un torneo.

Previo a la cita mundialista, las panameñas llevarán a cuestas cinco amistosos, cuatro de ellos ya disputados: dos contra Colombia, uno frente a Gibraltar y luego ante España.

Después de un periodo de entrenamiento en Sevilla, Panamá completó hasta este martes un campamento de dos semanas en Arabia Saudita y ahora se alista para enfrentarse con Japón, el viernes próximo, su último amistoso antes de jugar su primer mundial femenino en la categoría absoluta.

EN BUEN MOMENTO

Natis resaltó el buen momento que vive psicológicamente y físicamente y también se lo agradece al América de Cali, por lo bien que preparan a cada una de sus futbolistas.

"Trabajar con el América de Cali me da madurez, me ha enseñado a saber cuidarme y saber trabajar yo misma, y me ha brindado saber jugar de forma muy colectiva", sostuvo.

"Mi club tiene una linda preparación para cada una de sus atletas", remarcó.