Raf Simons, el toque contemporáneo al legado romántico de Dior

Madrid, 11 jul (EFE).- El diseñador belga Raf Simons, director creativo de Dior entre 2012 y 2015, es el protagonista de un libro sobre la firma francesa que recoge las creaciones con las que aportó "un toque contemporáneo al legado de su creador".

"Dior by Raf Simons" (Ed. Assouline) es el sexto libro que la editorial dedica a cada uno de los diseñadores de alta costura de la firma francesa, una etapa que disecciona el periodista de la web de moda "The Business of Fashion" Tim Blanks, con 225 imágenes de Laziz Hamani.

En 2012, Dior recurrió al diseñador belga Raf Simons para llevar a la casa de alta costura, de la que hoy es diseñadora creativa Maria Grazia Chiuri, hacia una nueva dirección después de la abrupta salida de John Galliano tras unas declaraciones racistas y antisemitas.

"Simons aportó un toque contemporáneo al legado romántico de Dior, uniendo su característica estética aerodinámica, a la feminidad poética de Dior", apunta Blanks en el libro.

Pero no solo eso, la casa temía las repercusiones de sus compradoras tras la fulminante salida de Galliano y Simons se convirtió en tabla de salvación revitalizando las colecciones de todas las líneas.

Durante su etapa eran incondicionales Lupita Nyong'o, Rihanna o Emma Stone, mientras que Jennifer Lawrence -nadie podrá olvidar su caída al recoger el Óscar con uno de los diseños de Simons- y Natalie Portman o Jessica Biel comenzaron a ser imagen de la firma.

El libro muestra la convergencia de la herencia recibida de Christian Dior y la reinvención de la casa a partir de propuestas contemporáneas, dos mundos que confluían, pues ambos diseñadores compartían su pasión por la arquitectura, el arte y los jardines.

Su primer desfile para la casa ya fue toda una declaración de intenciones al rememorar con la mítica chaqueta "Bar" la historia de Dior, que supo trasladar a la actualidad en un viaje en el tiempo para convertirla en vestido, con distintos cortes, pero conservando su estructura: cintura esculpida y pecho erguido, otorgando al diseño un valor propio renovado.

Durante el tiempo que estuvo en la dirección creativa, Simons decidió recuperar uno de los hitos del legado de Dior: el estampado de leopardo que el histórico fundador usó por primera vez en 1947, para reemplazar a la piel auténtica del momento.

Sin embargo, tres años y medio después, Raf Simons anunció que dejaba su puesto como director creativo "por razones personales" con la intención de dedicarse a "otros intereses de mi vida". Entre ellos estaban la dedicación a su propia marca y destacó haber vivido "una de las experiencias más importantes" de su carrera profesional. EFE

