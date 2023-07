Martes, 11 de julio de 2023 (11.00 GMT)

OTAN CUMBRE

La OTAN espera dar un "mensaje claro y positivo" a Kiev sobre su proceso de ingreso

Vilna (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo este martes confiar en que los líderes de la Alianza den "un mensaje claro y positivo" a Ucrania sobre el proceso de adhesión del país a la organización transatlántica en el texto que acordarán durante la cumbre que celebran en Vilna. Stoltenberg celebró que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, vaya a asistir a la cumbre de la OTAN hoy y mañana, pero no quiso detallar en lenguaje exacto sobre el proceso de entrada de Ucrania en la Alianza que los líderes de la organización usarán en el comunicado que pactarán en Vilna. "La OTAN enviará un mensaje fuerte, unido y positivo sobre el camino adelante para Ucrania", se limitó a afirmar.

UCRANIA GUERRA

Zelenski dice que es "absurdo" que la OTAN no dé una fecha para el ingreso de Ucrania

Kiev (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo hoy de camino a la cumbre de la OTAN en Vilna que es "absurdo" que la Alianza no vaya a dar una fecha de invitación para que su país se adhiera y aseguró que tiene "señales" de que habrá una declaración sin alusión directa al ingreso una vez termine la guerra. "La fórmula sólo se refiere a la invitación, y no a la adhesión de Ucrania", dijo Zelenski sobre el contenido de la declaración que los aliados estarían negociando. El presidente calificó de "absurdo y sin precedentes" que la declaración que se estaría debatiendo no incluya fecha para invitar a Ucrania a unirse a la Alianza.

OTAN CUMBRE

El Kremlin dice que acelerar el proceso de entrada de Ucrania a la OTAN es "muy peligroso"

Moscú (EFE).- Acelerar el proceso de adhesión de Ucrania a la OTAN de dos pasos a uno, tal y como sugirió esta semana el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, es "muy peligroso", advirtió hoy el Kremlin. "Potencialmente, eso es muy peligroso para la seguridad europea", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria, y agregó que los que vayan a tomar esa decisión deben "ser conscientes" de ese peligro. Asimismo, lamentó que Europa no comprenda el error que implica el acercamiento de las bases de la OTAN a las fronteras rusas. Peskov advirtió también de que los nuevos suministros de armamento a Kiev no cambiarán la marcha de la campaña militar en Ucrania y solo empeorarán la suerte de su "régimen".

OTAN CUMBRE

Macron anuncia que enviará a Ucrania misiles de alcance medio

Vilna (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes un reforzamiento de la asistencia militar a Ucrania con el envío de misiles de alcance medio de tipo Scalp que deben permitirle "defender su territorio". Macron, que hizo este anuncio a su llegada a la cumbre de la OTAN en Vilna, la capital lituana, justificó este paso suplementario en el equipamiento militar por la situación sobre el terreno y la contraofensiva de Ucrania para tratar de recuperar territorio ocupado por Rusia. Serán -señaló, sin querer dar cifras- "nuevos misiles para poder bombardear en profundidad" para "permitir a Ucrania defender su territorio".

ISRAEL PROTESTAS

La policía detiene a 42 manifestantes en todo Israel, en jornada de protestas

Jerusalén (EFE).- La Policía israelí ha detenido a 42 manifestantes por "violar el orden público", en una nueva jornada de protestas masivas en el país en contra de la reforma judicial que impulsa el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Miles de manifestantes tomaron desde temprano las principales carreteras y autopistas de Israel, cortando los accesos a las principales ciudades como Tel Aviv, Jerusalén y Haifa. Esta nueva "jordana de resistencia" se convoca hoy después de que el Parlamento aprobara esta madrugada en primera lectura un proyecto de ley que elimina la doctrina de la razonabilidad, que permite al Supremo revisar y revocar decisiones gubernamentales en base a si éstas son razonables o no, uno de los pilares de la reforma judicial.

OCDE EMPLEO

Los márgenes de las empresas, grandes responsables de la inflación, dice la OCDE

París (EFE).- El aumento de los márgenes de las empresas es el gran responsable de la inflación reciente en la mayor parte de los países de la OCDE, mientras que los salarios han tenido una responsabilidad muy menor, y de hecho han perdido poder adquisitivo con carácter general. Esta es una de las conclusiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe anual sobre el empleo, presentado este martes y en el que se pronuncia en favor de que los gobiernos suban el salario mínimo para impedirlo y se estimule la negociación colectiva para el resto de los trabajadores. México es, con notable diferencia, el país de la OCDE en el que más se ha revalorizado en términos reales el salario mínimo desde finales de 2020, un 43,6 % hasta mayo de este año, frente a un 2 % de media.

NEPAL ACCIDENTE

La Policía de Nepal confirma la muerte de los 6 ocupantes del helicóptero siniestrado

Katmandú (EFE).- Cinco turistas mexicanos y un piloto murieron este martes al estrellarse el helicóptero en el que viajaban cerca del Everest en Nepal, confirmó la Policía nepalí, en un accidente que no ha dejado supervivientes. Los seis fallecidos han sido localizados pero las malas condiciones meteorológicas están dificultando los esfuerzos para transportar los cuerpos a la capital nepalí, dijo a EFE el superintendente adjunto del distrito de Solukhumbu, Dipak Kumar Shrestha. En el helicóptero de la compañía Manang Air viajaban un piloto nepalí y cinco ciudadanos mexicanos de una misma familia, una pareja y sus tres hijos, que habían alquilado el aparato para ver la montaña más alta del planeta desde el aire, dijo a EFE el gerente de operaciones y seguridad de la compañía nepalí, Raju Neupane.

EEUU TRUMP

Trump pide que no se ponga fecha todavía al juicio por los documentos clasificados

Washington (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) pidió este lunes que no se ponga fecha todavía al juicio por el caso de los documentos clasificados encontrados en su residencia de Florida, rechazando la petición del fiscal especial Jack Smith de celebrarlo en diciembre. Los abogados de Trump y de su exasesor Walt Nauta solicitaron a la jueza encargada del caso que deniegue la propuesta del Gobierno para reagendar el pleito, y que "aplace la consideración inicial de cualquier nueva fecha para el juicio hasta que no se hayan presentado y juzgado mociones sustanciales", según el documento judicial.

COREA CONFLICTO

Seúl dice que vuelos de reconocimiento no suponen intrusión y acusa a Pionyang de provocar

Seúl (EFE).- El ejército surcoreano insistió hoy en que los vuelos de reconocimiento llevados a cabo por aviones espía estadounidenses dentro de la Zona Económica Especial (ZEE) de Corea del Norte no vulneran en ningún caso la soberanía del país vecino, que ha acusado a Washington de intrusión aérea y ha amenazado con responder. El mensaje desde Seúl se produce después de que el Ministerio de Defensa Nacional norcoreano y Kim Yo-jong, la hermana del líder Kim Jong-un, publicaran varios comunicados de tono amenazante sobre supuestas intrusiones que tuvieron lugar en los últimos días y que "vulneran la soberanía" del aislado país.

AIE MINERALES ESTRATÉGICOS

AIE: Los proyectos de minerales estratégicos para la transición energética son insuficientes

París (EFE).- Los proyectos previstos para abastecerse en minerales estratégicos para la transición energética en el horizonte de 2030 son insuficientes si se quieren alcanzar los objetivos climáticos de limitar el calentamiento global a 1,5 grados, advierte la Agencia Internacional de la Energía (AIE). En su primer informe anual del mercado de estos minerales, entre los que destaca el cobre, el níquel, el litio o el cobalto, la AIE calcula que para ese objetivo sería necesario multiplicar por 3,5 la producción de 2022, hasta llegar a más de 30 millones de toneladas anuales para 2030. EFE

int/ah