La actriz y productora Gloria Calderón Kellett busca impulsar el nuevo talento latino

Jorge Mederos

Miami, 11 jul (EFE).- La actriz y directora de cine Gloria Calderón Kellett, de origen cubano, dice a EFE que espera convertirse en una mentora de las nuevas generaciones de artistas latinos al señalar que hay mucho talento desaprovechado en la gran pantalla.

"Mi consejo para ellos es no perder el foco y jamás perder la dedicación y el entusiasmo. Esta es una carrera de largo aliento y con muchos obstáculos", precisó la también escritora y productora de Hollywood, a donde llegó tras 20 años de duro trabajo y dedicación.

"En mi trabajo veo gente maravillosa que seis meses después abandonan porque no ven resultados. Para ser abogado o médico se necesita una década de estudios, y esta profesión no es una excepción", agregó.

Hija de inmigrantes cubanos, nacida en Oregón y criada en California, Calderón Kellet deambuló por los estudios de cine durante seis años después de graduarse en la universidad, "sirviendo café y trabajando como asistente de todo tipo", hasta conseguir su primera oportunidad.

Colaboró como guionista y coproductora en programas de televisión de gran audiencia como "Devious Maids", "Rules of Engagement" y "How I Met your Mother". Intervino como actriz en "Jane the Virgin" y "Dead to Me", y en la telenovela "One Day at a Time", donde pudo actuar y dirigir a celebridades latinas como las puertorriqueñas Rita Moreno y Justina Machado.

En 2017 se convirtió en "showrunner", un cargo que en la producción cinematográfica significa comandar equipos de hasta 200 personas, desde guionistas, editores, maquilladores y diseñadores de escenas, hasta el mínimo detalle de los shows.

"Me convertí finalmente en la jefa, que lidia con todos los jefes de departamentos, y en el árbitro de lo que sale o queda en cada capítulo. Pero fue un camino muy largo", admitió.

Calderón Kellett produce actualmente dos series para Amazon Prime Video: "With Love", donde también dirige y actúa, y “The Horror of Dolores Roach”, de la que es productora ejecutiva.

Es además uno de los seis mentores convocados por McDonald's para capacitar y guiar a los tres finalistas anunciados este martes en el concurso de cortometrajes realizado por el portal Spotlight Dorado de la empresa.

Los ganadores son Pablo Riesgo, que quiere llevar a la pantalla su historia "Cuando volvimos a la Tierra"; Kryzz Gautier, con "Quimera" y Marissa Díaz, con "Fancy Florez's Summer Staycation", quienes contarán con un presupuesto de producción de 75.000 dólares cada uno para concretar su obra.

Gautier es una escritora y directora afrolatina queer, nacida y criada en República Dominicana, y Díaz es una escritora, directora y productora texana que ha trabajado en proyectos destacados como “Girls” de HBO y el drama adolescente “Generation” de HBO Max.

Riesgo, que es español oriundo de Madrid y se mudó con sus padres a California en 2012, no es un principiante. Cuenta con varios cortos y el 1 de setiembre estrenará su primer largometraje llamado "Marco Polo", en su país de origen.

"Yo también serví café y tuve que sacrificarme mucho en busca del sueño", dijo a EFE. "Nadie me dio una oportunidad. Tuve que buscarla yo mismo, pero ahora una empresa apuesta en mí por primera vez", agregó.

Recuerda que su primer largometraje lo hizo por menos dinero del que va a recibir ahora de McDonald's para hacer un corto. "Es una oportunidad de crecer como cineasta y de empezar a dirigir proyectos grandes", señaló.

El gran ganador del concurso, que será elegido por el público y se anunciará en diciembre, podrá trabajar durante 2024 con el gigante de la comida rápida en campañas futuras e iniciativas creativas.

Los otros mentores que guiarán a los finalistas son el cantante y actor puertorriqueño Anthony Ramos; la actriz Danay García, nacida en Cuba; el cómico, actor, guionista y director estadounidense Al Madrigal; el director de cine Carlos López Estrada, de México, y la guionista y directora Nancy Mejía.

Calderón Kellett dijo que además de servir de mentora de futuros directores latinos, también le interesa formar actores para que sean futuras estrellas de cine.

Subrayó que, en sus comienzos, las únicas oportunidades que tenían las actrices hispanas eran papeles de hermana o novia de pandillero.

En la actualidad, "somos solamente el 5 % de lo que se ve en TV, mientras alcanzamos casi el 20 % de la población de Estados Unidos", dijo.

De ese 5 %, los papeles aún son de pandilleros, narcotraficantes, criminales o madres llorando. "No existimos como maestras de escuela, trabajadoras sociales o amigas, y eso está muy mal", enfatizó.

"Hay mucho talento latino no explotado por el cine. Y es mi lucha lograr visibilidad para nuestra comunidad", concluyó. EFE

