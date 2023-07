Italia modifica diez proyectos para evitar más retrasos en los pagos de fondos europeos

Roma, 11 jul (EFE).- El Ejecutivo italiano modificó hoy, en una reunión de urgencia, diez proyectos financiados con los fondos de recuperación europeos para evitar más retrasos en los pagos, mientras sigue la espera de que Bruselas apruebe el desembolso de los objetivos que deberían haberse completado a finales de 2022.

En concreto, se ha corregido una decena de los 27 proyectos que Italia iba a financiar con el cuarto pago de la Comisión Europea (CE) para su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), aunque el plazo para presentar esas modificaciones había expirado el pasado 30 de junio y un retraso mayor podría haber aplazado ese desembolso hasta 2024.

"Este trabajo nos permite pedir la totalidad de la cuarta cuota sin plantear una reducción de la financiación", justificó el ministro de Asuntos de la UE, Cohesión y PNRR, Raffaele Fitto, en una rueda de prensa.

Las correcciones afectan a proyectos tan diversos como la renovación de la flota ferroviaria del país, con nuevos trenes "limpios", o la construcción de los nuevos estudios de Cinecittà, emblema de la cultura italiana.

La oposición italiana había criticado anteriormente el retraso a la hora de presentar las modificaciones, pero el ministro dejó claro que se trata de "plazos orientativos" y que Bruselas ha supervisado su redacción, aunque ahora tendrá que estudiar las reformas en profundidad.

"El intercambio es oportuno y positivo", apuntó Fitto tras recordar que "Italia es el primer país" que solicita ese cuarto pago, de unos 16.000 millones de euros.

EL TERCER PAGO, AÚN EN EL AIRE

El Ejecutivo liderado por Giorgia Meloni necesita la aprobación de ese desembolso para cuadrar sus cuentas ya que la UE mantiene suspendido el anterior desde principios de 2023.

En concreto, la Comisión Europea pidió en marzo una prórroga para evaluar los proyectos relativos a concesiones portuarias, redes de calefacción y urbanismo financiados con la tercera cuota, de unos 19.000 millones de euros.

Según el ministro italiano, los técnicos continúan "verificando" algunos detalles y no se aventuró en dar una fecha concreta para el desembolso, que acumula ya siete meses de retraso y escollos burocráticos.

"El tema de los atrasos es particular. No he escuchado una sola referencia atribuible a nuestro gobierno", se excusó Fitto al tratar de endosar la causa de los atrasos a su antecesor, el economista Mario Draghi, quien se encargó de elaborar el plan antes del mandato de Meloni, que comenzó en octubre de 2022.

Hasta entonces Italia había cumplido todos los objetivos marcados para 2021 e inicios de 2022, un total de 151 respecto a los 527 comprometidos para 2026 -año límite fijado por la UE- y había recibido 66.900 millones de euros.

Italia es el máximo receptor de esa partida aprobada durante la pandemia del coronavirus: unos 191.500 millones, que llegarán en plazos hasta 2026. EFE

