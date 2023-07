El choque cultural que sienten los latinoamericano en las fiestas españolas de San Fermín

Madrid, 11 jul (EFE).- El reconocimiento mundial de las fiestas de San Fermín, en la ciudad española de Pamplona (norte) a principios de julio, las ha convertido en una experiencia multicultural, y supone un "choque cultural" para un gran número de latinoamericanos que por primera vez se aproximan a esta celebración.

Así lo cuentan a EFE Rocío Wittib, escritora argentina, premio "Guiri del año" de estos Sanfermines; Felipe Ferreira, bailarín brasileño miembro de "Dragons de San Sebastián", un grupo de 'break dance' que se presentó en Pamplona este julio; y Lucía Montalbán, de Ecuador, que, como cualquier otro asistente, las vivió acompañada de su familia y amigos.

La distinción que recibe Wittib es producto de la fuerte influencia que tienen los extranjeros en esta fiesta, que se celebra desde el 6 de julio, la más internacional de las que hay España.

Los premios "Guiri del año", ('guiri' es una manera coloquial de llamar en España a los turistas extranjeros) fueron creados hace 20 años por el dibujante español Mikel Urmeneta, e invitan a la "internacionalización de la fiesta, de las tradiciones navarras y de sus singularidades".

AMBIENTE IMPACTANTE EN LA CALLE

Tras haber vivido ocho Sanfermines, la creadora argentina cuenta que se trasladó a Pamplona "por amor" y recuerda cómo fue la primera vez que se topó con el festejo.

"Me impactó mucho el ambiente en la calle (...). La ciudad normal no tiene nada que ver con la ciudad en los Sanfermines. Los días previos a San Fermín la ciudad se empieza a llenar. Me encantó ese cambio", narra la escritora, quien afirma que hoy vive los festejos "como una persona más de la ciudad".

Sin embargo, los tres coinciden en que los encierros de toros, una carrera de reses bravas con cientos de personas en las calles, es algo "muy nuevo” para ellos.

"San Fermín es una fiesta muy famosa en Brasil, (...) Pero conocí un poco del encierro, eso es algo muy nuevo para nosotros", aclara Felipe, aunque lo que más destaca es la diversidad.

"Lo que más me gusta es la unión de culturas, noto mucha gente de fuera. Veo muchos brasileños que vienen para disfrutar de las fiestas" precisa el artista, que nació en Brasil, pero actualmente vive en el País Vasco, una región del norte de España fronteriza con Francia.

TOROS Y LA FIESTA POPULAR

Rocío Wittib afirma que le gustan los festejos "más allá de los toros", pero reconoce que el mundo taurino representa un choque con respecto a su cultura.

"Estaba acá en San Fermín y noté que los toros eran algo importante. Por curiosidad me invitaron a la plaza a ver una corrida una tarde. Llegué, vi el primer toro y salí llorando", agrega.

"Lo que reivindico de San Fermín es la fiesta popular, que va mucho más allá de los toros. Hay otras cosas que hacen de la fiesta algo muy bonito, como los conciertos, los bailes populares, la música en vivo, las tradiciones de (la región de) Navarra", contó a EFE la joven narradora, que "no descarta" escribir sobre los festejos.

"(Ernest) Hemingway escribió un libro muy famoso, 'Fiesta', que internacionalizó mucho los Sanfermines, pero está muy basado en los toros. Yo reivindico otra parte (...) y no descarto escribir sobre ese ambiente que se genera, que es mucho más bonito", afirma la argentina.

Lucía Montalbán nació en Ecuador, pero lleva 20 años viviendo en Pamplona y nunca se pierde los festejos del patrón de la capital de Navarra.

"Me gusta porque viene gente de todo el mundo, esto para mí fue muy nuevo", cuenta Montalbán, quien agrega que en estas fiestas "la gente es muy abierta y va a divertirse".

Como madre, también destaca que los festejos son un lugar para que disfruten "los niños y los jóvenes".

Las fiestas de San Fermín se celebran desde el siglo XIV para honrar al santo patrón de Pamplona. EFE

