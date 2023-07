Organizaciones locales advierten que está en peligro el pacto de paz de Tigré y Etiopía

Adís Abeba, 10 jul (EFE).- La presencia de soldados eritreos en la región etíope de Tigré y la lenta reanudación de servicios básicos, entre otros problemas, aún ponen en peligro el pacto de paz del pasado noviembre entre los rebeldes tigrinos y el Gobierno federal de Etiopía, informaron hoy grupos de la sociedad civil.

"La seguridad, el acceso humanitario y la protección de los civiles ha mejorado enormemente desde el acuerdo del pasado 2 de noviembre de 2022, pero muchas brechas están poniendo en peligro una paz frágil", destacó el paraguas de grupos de la sociedad civil Africans For The Horn Of Africa en un informe publicado este lunes.

Así, el estudio lamentó que algunas zonas del oeste y el sur de Tigré, donde presuntamente se siguen cometiéndo abusos contra los civiles, aún permanecen cerrados para los observadores independientes de las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas.

Además, numerosos desplazados internos -personas que abandonaron sus casas por temor a los combates- todavía no han vuelto a sus hogares debido a la carencia de un estatus legal para ellos y de servicios básicos, que siguen "funcionando a duras penas, y son necesarias más inversiones en ellos".

Al contrario, a lo largo de este año los grupos de la sociedad civil identificaron nuevos desplazamientos, forzados por ataques de los soldados de la vecina región de Amhara.

El informe mostró su preocupación por la presencia en algunas partes de Tigré de esos soldados de Amhara, así como de tropas de la vecina Eritrea, responsables de algunas de las peores atrocidades cometidas durante la guerra, pese a que el pacto de paz incluía la promesa de su retirada.

"Si bien existen muchas razones para celebrar el proceso de paz liderado por la Unión Africana (UA), aún queda mucho trabajo por hacer. El acuerdo debe ser implementado completamente y dotado de más recursos. También debería ampliarse para incluir a otros actores clave del conflicto", dijo el director de Atrocities Watch Africa, Dismas Nkunda, una de las organizaciones que participaron en la investigación, al presentar su informe.

"También debería ampliarse para incluir la plena participación de jóvenes, mujeres y niñas", añadió.

"El nivel y la brutalidad de la violencia de género cometida por todas los bandos del conflicto hace que sea imperativo que las mujeres y las niñas desempeñen un papel central en el proceso de paz", señaló, por su parte, la directora del Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación, Annah Moyo-Kupeta.

La guerra comenzó el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT, el partido que gobernaba la región en el momento del estallido de la guerra) en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

Alrededor de 600.000 personas murieron durante la contienda, según el mediador de la UA en el conflicto, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.

El pacto de paz del pasado mes de noviembre, auspiciado por la UA, puso término a la guerra y desde entonces los tigrinos se han beneficiado del restablecimiento de los vuelos comerciales, la electricidad y las operaciones bancarias, mientras el FPLT ha empezado a entregar sus armas. EFE

