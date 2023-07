Djokovic pide a Wimbledon que adelante el horario de la pista central

Londres, 10 jul (EFE).- El serbio Novak Djokovic, cuyo partido ante Hubert Hurkacz fue suspendido por el toque de queda, deseó que la organización cambie el horario de arranque de la pista central, de las 13:30 a las 12:00.

"Estoy de acuerdo", respondió el serbio al ser preguntado por la posibilidad de adelantar los partidos para evitar el toque de queda.

"El toque de queda es algo mucho más difícil de cambiar y lo entiendo, porque estamos en una zona residencial. Creo que los partidos se podrían adelantar al menos a las 12:00. Eso marcaría la diferencia".

Djokovic explicó que una vez que son más de las 20:00 es "poco probable" que se acabe el partido y que es lo que casi ocurre contra Stan Wawrinka y lo que pasó contra Hurkacz.

"Calenté para ambos partidos a las 13:00, y entonces piensasjl, voy a mi casa, me quedo aquí... Ayer decidí quedarme. Estuve siete horas esperando a que empezara mi partido. Es mucho. Nunca sabes que va a pasar. Hoy pensaba que me quedaría aún una hora y media y de repente me llaman porque ha habido una retirada. Es tenis y es su imprevisibilidad. Tienes que estar preparado para ambos escenarios". EFE

