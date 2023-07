Una escultura poliédrica del español Ferreiro Badía se alza ante el perfil de Nueva York

Nueva York, 6 jul. Una llamativa escultura metálica del artista español Manuel Ferreiro Badía inspirada en la papiroflexia y en Galicia, su tierra natal, se alza desde este jueves en un lugar privilegiado de Nueva York, frente a su famoso perfil de rascacielos.

“Compostela, a Fractal Study of a shell”, una figura poliédrica de unos 300 kilos de peso en acero inoxidable, fue instalada hoy y permanecerá un año en el parque Hunter’s Point, en el barrio de Long Island City (Queens), que mira a Manhattan desde el otro lado del East River.

Ferreiro Badía, de 79 años, que acudió a la inauguración junto a su familia, destacó en declaraciones a EFE que la obra es una abstracción geométrica con planchas de acero cuyas puntas dibujan un "pentágono en el que cabe inscrita la vieira" del Camino de Santiago.

Señaló además que el acabado de "semibrillo" de la escultura, en los días nublados, le da un aspecto que "confunde y no se sabe bien cómo es hasta que estás al lado", o si el plegado de las planchas y sus aristas "van hacia dentro o hacia afuera", apuntó.

Esa misma escultura estuvo expuesta entre 2020 y 2021 en la plaza Finn del sur de Manhattan, pero "con la pandemia casi no se pudo ver", bromeó, por lo que ha vuelto a hacerse un hueco en el programa Art in The Parks de la ciudad con el apoyo del Consulado español.

Aunque los vecinos "llevaron la voz cantante", algo que se veía esta mañana cuando los transeúntes se detenían a contemplar la pieza e incluso a saludar a su artífice y hacerse fotos con él. "Aquí aprecian mucho el arte", comentaba admirada una de sus nietas.

"El mejor premio es que les guste", apostilló el artista, un apasionado de la escultura hasta tal punto que eligió esta carrera frente a la de Medicina cuando estaba a punto de completarla, y que asegura que la clave para su éxito ha sido "moverse mucho" para buscar oportunidades.

Así es como el artista gallego ha conseguido llevar sus obras a muchos países, desde Alemania hasta Australia, incluido Estados Unidos, donde ha logrado entrar en la longeva National Sculpture Society, que lo premió en 2019 y le ha abierto más puertas, cuenta.

Lo próximo en su carrera, revela, será un libro que se está editando en Chicago (EE.UU.) sobre su obra medallística, otra de las disciplinas a las que se dedica junto a la cerámica o la pintura. EFE

