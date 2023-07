Temas del día de EFE Internacional del 6 de julio de 2023 (16.00 GMT)

RUSIA REBELIÓN

Moscú - El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, afirmó este jueves que el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, se encuentra actualmente en Rusia y no en Bielorrusia, donde tenía que exiliarse tras el fallido motín contra la cúpula militar rusa. (Texto) (Foto) (ENVIADO)

Kiev/Moscú - Rusia atacó con misiles la ciudad occidental ucraniana de Leópolis, que ha sufrido el bombardeo más letal en lo que va de guerra, mientras continúa la incógnita sobre futuro del grupo Wagner y su jefe, Yevgueni Prigozhin, en Bielorrusia tras el fracasado motín del pasado 24 de junio. (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

Documentación: Ni Leópolis, la gran ciudad cercana a la frontera con Polonia, se libra de los ataques rusos (ENVIADO)

Kiev - Soldados ucranianos han pedido al Parlamento que legalice el uso medicinal de canabis para aliviar el sufrimiento de los que resulten heridos y de los veteranos y se espera que se vote pronto la ley que lo apruebe, que tiene el apoyo del presidente, Volodímir Zelenski. Por Rostyslav Averchuk (Texto) (ENVIADO)

Jerusalén - La campaña militar israelí en Yenín, que terminó ayer tras 48 horas de combates con las milicias palestinas y ataques aéreos, no es una operación aislada e Israel ha asegurado que la repetirá cuando sea necesario para "acabar con el terrorismo" y evitar que ese punto de Cisjordania ocupada se convierta en la próxima Gaza. (Texto) (Foto) (ENVIADO)

- Israel ataca el sur de Líbano tras el lanzamiento de un cohete dirigido a su territorio, ataque que ya ha sido confirmado por la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) (Texto) (ENVIADO)

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU debate sobre la situación en Haití y la solicitud del gobierno de este país de enviar una fuerza multinacional especial, a la vista de la grave crisis estructural que padece. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

- EE.UU. dice que apoya la solicitud de Haití para enviar una fuerza especial al país (Texto) (ENVIADO)

La Habana - Concluye el plazo que se dieron el Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para poner en marcha el alto el fuego suscrito en junio pasado en los Acuerdos de Cuba, en un contexto enturbiado por los reproches mutuos y, sobre todo, por el secuestro de una sargento y sus dos hijos en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. (Texto) (Audio)

Roma - El desperdicio de alimentos a nivel global genera unas pérdidas de unos 400.000 millones de dólares (368.000 millones de euros) cada año e implica el despilfarro del 14 % de la comida producida mundialmente, advirtió hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (Texto) (Audio) (Infografía) (ENVIADO)

- El futuro agrícola de Europa y Asia central, el más "incierto" por la guerra en Ucrania (Texto) (ENVIADO)

- La producción agrícola de Latinoamérica crecerá un 12 % en la próxima década entre retos (Texto) (ENVIADO)

Nueva York - El gigante tecnológico Meta ha lanzado su red social Threads, vista como una competencia directa de Twitter, con diez millones de descargas en las primeras siete horas, según ha dicho el presidente de Meta, Mark Zuckerberg. (Texto) (Audio) (ENVIADO)

Ginebra - Humanoides y toda clase de robots potenciados con los últimos avances de la inteligencia artificial para cumplir tareas que van desde asistir a personas mayores, producir obras artísticas o preparar aperitivos participan en la primera Cumbre Global de la Inteligencia Artificial al Servicio del Bien. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (ENVIADO)

Cancún (México) - La representante comercial estadounidense, Katherine Tai, y la ministra canadiense de Comercio, Mary Ng, realizan en Cancún una cumbre sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mientras arrecian las disputas contra México por su política energética mexicana y sobre el maíz. (Texto) (Foto)

Madrid - La política de pactos marcará la campaña electoral para los comicios generales del 23 de julio que inicia oficialmente este jueves en España, con dos grandes bloques de izquierda y derecha enfrentados en la lucha por liderar el nuevo Gobierno. (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

Pamplona (España) - La ciudad española de Pamplona inicia este jueves con el tradicional "chupinazo" las fiestas de San Fermín, las más conocidas de España a nivel internacional sobre todo por sus encierros (carreras con toros), que retoman este año la normalidad tras dos años marcados por la pandemia del coronavirus. (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

Bogotá.- CUMBRE AMAZONÍA.- Colombia inicia el camino hacia la Cumbre Amazónica 2023 con una reunión técnico-científica liderada por los presidentes de Colombia y Brasil, junto con los ocho ministros de Ambiente del Bioma Amazónico (Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) para asumir compromisos políticos enfocados a revertir el deterioro acelerado de la Amazonía y trabajar por su restauración hacia 2025 y 2030. (Texto) (Foto)

Managua.- NICARAGUA VOLCÁN.- El volcán San Cristóbal, el más alto de Nicaragua y situado en el "cordón de fuego" del Pacífico, registra emanación de gases y cenizas después de una "pequeña erupción" el miércoles, sin causar víctimas ni daños materiales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá - PANAMÁ AEROLÍNEAS - La panameña Copa Airlines realiza el vuelo inaugural de la nueva ruta a la ciudad de Austin, su primer destino conectando el estado de Texas (EE.UU.) con Latinoamérica a través del llamado "Hub de las Américas", en la Ciudad de Panamá. (Texto) (foto)

11:00h.- Budapest.- SALUD CLIMA.- Séptima conferencia ministerial sobre medio Ambiente y salud de la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los ministros europeos de Sanidad y Medio Ambiente se reúnen en Budapest para abordar los retos sanitarios relacionados con el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.(Texto)

13:30h.- Londres.- R.UNIDO SUBASTA.- A subasta en Christie's la obra "El entierro de Cristo", de El Greco, y el grabado del pintor italiano Guido di Pietro, más conocido como Fra Angelico o Fray Angélico, "Crucifixión. La Virgen, San Juan Bautista y la Magdalena al pie de la Cruz", entre otros trabajos de una sesión de "viejos maestros".

14:00h.- Washington.- EEUU OEA.- El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibe el informe final de la Misión de Observación electoral para los comicios presidenciales de EE.UU. en 2020, al igual que un informe sobre la labor del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua "desde 2018". (Texto)

16:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL TURISMO.- El palacio que marcó un antes y un después en la historia de Brasil y que es considerado uno de los sitios más icónicos de Río de Janeiro reabre sus puertas al público tal y como fue ideado dos siglos atrás. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Cancún (México).- MÉXICO T-MEC.- EE.UU. México y Canáda realizan una cumbre del T-MEC en Cancún en medio de disputas con México (Texto) (Foto)

18:00h.- Guatemala.- GUATEMALA ELECCIONES.- Guatemala llega a la etapa final del reconteo de los resultados de las elecciones generales del 25 de junio, ordenado por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país., a la espera de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficialice los resultados. (Texto)

19:00h.- Miami (EEUU).- EEUU TRUMP.- Waltine Nauta, asistente personal del expresidente de EEUU Donald Trump. está citado en los tribunales federales de Miami para la lectura de cargos en el caso de los documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago, la residencia del exgobernante en Florida. (Texto)

19:00h.- Nueva York.- EEUU MÚSICA.- Inauguración del nuevo museo dedicado al músico Louis Armstrong "Louis Armstrong Center" (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Nueva York.- EEUU MUSICA.- Los dominicanos Yasser Tejeda, Afro Dominicano y Riccie Oriach ofrecen una rueda de prensa detalles de su concierto en Nueva York del próximo 14 de julio, y de la nueva revista New York Life. Elsewhere The Hall, 599 Johson Ave. Brooklyn (Texto) (Foto)

