Once figuras olímpicas y mundiales, listas para los Panamericanos de Santiago

Redacción Deportes, 6 jul. Once estrellas olímpicas y mundiales lideradas por el luchador cubano Mijaín López, comienzan su cuenta regresiva y se preparan para brillar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 que se realizarán del 20 de octubre al 5 de noviembre en Chile.

El grupo de nuevos embajadores del Team Panam Sports, que suman entre ellos 15 medallas olímpicas, 41 mundiales y 14 preseas panamericanas, está encabezado por López, el deportista cubano más destacado de la historia que ha sido cuatro veces campeón olímpico, cinco veces campeón mundial y medallista de oro en los últimos cinco Juegos Panamericanos.

Así como por la atleta dominicana Marileidy Paulino, plata en los 400 metros planos y en los relevos 4x400 mixtos en los Olímpicos de Tokio 2020, campeona de la Liga de Diamante 2022 y campeona mundial en relevos 4x400 mixtos en Eugene 2022 y plata mundial en 400 metros planos.

Otra de las figuras en los Panamericanos 2023 será la gimnasta brasileña Rebeca Andrade, campeona en salto y plata en 'all around' en Tokio 2020, campeona mundial en salto en Kitakyushu 2021 y en 'all around' en Liverpool 2022.

No podían faltar a la cita en Chile la clavadista mexicana Alejandra Orozco, plata en 10 metros sincronizados en Londres 2012 y tres veces medallista panamericana; el venezolano figura del ciclismo BMX freestyle Daniel Dhers, plata en Tokio 2020, campeón panamericano en Lima 2019 y pentacampeón de los X Games.

Con ellos estarán también la nadadora canadiense Margaret 'Maggie' MacNeil, el lanzador de jabalina granadino Anderson Peters, la jugadora argentina de hockey sobre césped Agustina Albertario, el patinador en tabla peruano Ángelo Caro y la dupla chilena del voleibol playa integrada por Marco y Esteban Grimalt.

“Estamos muy contentos por confirmar las primeras estrellas olímpicas y mundiales que serán parte del evento multideportivo más importante de nuestro continente como son los Juegos Panamericanos de Santiago 2023", indicó el presidente de Panam Sports, Neven Ilic.

El dirigente chileno se mostró feliz por la presencia de estas estrellas ya que resaltó que siempre dejan huella en los distintos eventos a los que asisten.

"No sólo brillan en las competencias, sino también fuera de ellas, inculcando los valores que nosotros como Panam Sports queremos transmitir a toda la sociedad. Verlos participar en Santiago nos llena de orgullo y emoción”, señaló Ilic.