Jueves, 6 de julio de 2023 (11.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Al menos cuatro muertos en un ataque nocturno ruso contra Leópolis

Kiev. Al menos cuatro personas han muerto esta madrugada en la ciudad de Leópolis del oeste de Ucrania como consecuencia del impacto de un misil ruso contra un edificio de varias plantas, informó hoy el Ministerio del Interior ucraniano en su cuenta de Telegram. El ataque ha destruido la tercera y la cuarta planta del edificio. Al menos nueve personas han resultado heridas y los servicios de rescate siguen trabajando entre los escombros ante la posibilidad de que haya más víctimas.

Alcalde ucraniano denuncia que Rusia utiliza a enfermos como escudos humanos en Melitópol

Kiev. El alcalde legítimo de Melitópol, Iván Fedórov, denunció hoy desde territorio controlado por Kiev que fuerzas rusas se han instalado en un hospital del territorio que ocupan en Zaporiyia en el que son tratados enfermos de la tercera edad a los que utilizan como escudos humanos de su personal y su armamento.“Pacientes civiles reciben tratamiento en el segundo piso, y los ruscistas viven en el primer y el tercer piso y guardan sus (misiles) S-300 en el sótano”, escribió Fedórov, que se ha convertido en una de las principales fuentes de información de lo que ocurre en la zona de Melitópol, en su cuenta de Telegram.

El presidente ucraniano visita hoy Bulgaria, que apoya su ingreso en la OTAN

Sofía. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha llegado hoy a Bulgaria en visita oficial, durante la que se reunirá con su homólogo búlgaro, el prorruso Rumen Radev, y debatirá sobre el apoyo a su país ante la invasión rusa o la entrada en la OTAN, según anunció él mismo. "Mantendré importantes conversaciones con el primer ministro, Nikolay Denkov, me reuniré con el presidente Rumen Radev, y con funcionarios del Gobierno, parlamentarios, políticos y periodistas", señaló Zelenski en la red social Twitter.

Rusia pide dejar de lado teorías de la conspiración mientras el rublo sigue depreciándose

Moscú. El rublo continuó hoy su tendencia de fuerte depreciación frente al dólar y el euro, ya que se intercambiaba a niveles no vistos desde marzo de 2022, una dinámica que obligó al Banco Central de Rusia a pedir que se dejen de lado "teorías de la conspiración" sobre una supuesta intervención del Estado ruso. El rublo perdía sobre las 07.34 GMT en la Bolsa de Moscú un 3,04 % frente al euro, cuya tasa de cambio se situó en 102 rublos por euro, en tanto que se depreciaba un 2,53 % con respecto al billete verde y alcanzó los 93,3 rublos por dólar.

Lukashenko dice hay que negociar ahora con Ucrania y Wagner no atacará desde Bielorrusia

Moscú. El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, afirmó hoy que hay que negociar ahora con Kiev la paz en el país y sentarse a la mesa de negociaciones sin precondiciones, al tiempo que aseguró que los mercenarios del Grupo Wagner que sean reubicados en Bielorrusia no atacarán a Ucrania desde su exilio. "Hoy tenemos que pensar de nuevo. Hay un paquete de negociaciones sobre la mesa, todo un paquete de temas que se pueden acordar. Mañana será imposible", dijo el mandatario en un encuentro con medios extranjeros y bielorrusos, según la agencia oficial BELTA.

RUSIA REBELIÓN

El jefe de Wagner está actualmente en Rusia, dice Lukashenko

Moscú. El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, afirmó este jueves que el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, está actualmente en Rusia y no en Bielorrusia, donde tenía que exiliarse tras el fallido motín contra la cúpula militar rusa. "En lo que respecta a Prigozhin, está en Píter (San Petersburgo). En territorio bielorruso no está", señaló Lukashenko en un encuentro con medios extranjeros y bielorrusos.

El Kremlin dice que no sigue los movimientos de Prigozhin "ni tiene ganas de hacerlo"

Moscú. El Kremlin aseguró este jueves que no sigue los desplazamientos del jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, quien tenía que exiliarse en Bielorrusia tras el fallido motín del 24 de junio, pero actualmente se encuentra en Rusia, según las autoridades bielorrusas. "No, no seguimos sus movimientos, no tenemos ni tiempo ni ganas de hacerlo", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

ISRAEL LÍBANO

Israel ataca el sur de Líbano tras el lanzamiento de un cohete dirigido a su territorio

Jerusalén. Israel atacó hoy el sur de Líbano, desde donde fue lanzado un cohete que impactó en la fronteriza Línea Azul, en territorio israelí, informó el Ejército israelí.Las fuerzas israelíes acudieron al pueblo de Ghajar, en la frontera con Líbano, tras recibir un informe sobre una explosión, que resultó "un lanzamiento (de cohete) desde territorio libanés que explotó", indicó un portavoz militar en un comunicado. "En respuesta, las fuerzas israelíes actualmente están atacando el área desde la cual se llevó a cabo el lanzamiento en territorio libanés", añadió..

REBELIÓN SUDÁN

La OIM cifra en más de 60.000 las personas que huyeron a Etiopía por el conflicto en Sudán

Adís Abeba. Más de 60.000 personas llegaron a Etiopía tras el estallido del conflicto entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) a mediados de abril, informó este jueves la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En un comunicado publicado en su cuenta de la red social Twitter, esta agencia de la ONU precisó que 60.627 personas cruzaron a Etiopía, de las que 30.788 son ciudadanos etíopes, 15.882 son sudaneses y 13.957 tienen diferentes nacionalidades.

SUDÁFRICA GAS

Ascienden a 17 los muertos por una fuga de gas en un asentamiento informal en Sudáfrica

Johannesburgo. Las autoridades informaron este jueves de que aumentaron de 16 a 17 las personas muertas -entre ellas tres niños- la pasada noche por una fuga de gas ocurrida en un asentamiento informal en el norte de Sudáfrica. El suceso ocurrió en el asentamiento de Angelo, cerca de la ciudad de Boksburg, a unos 30 kilómetros al este de Johannesburgo.

FRANCIA DISTURBIOS

Descienden los disturbios en Francia tras una noche con 20 detenidos

París. Un total de 20 personas ha sido detenidas durante la pasada noche en Francia, lo que refleja un descenso en los disturbios que sacuden al país desde el pasado 27 de junio, según el Ministerio del Interior. El presidente francés, Emmanuel Macron, que este jueves por la mañana se desplazó a la ciudad de Pau para asistir a la etapa del Tour, se refirió a la situación que ha estado viviendo el país y destacó que "la primera respuesta es orden, calma, concordia y luego trabajar en las causas profundas".

R.UNIDO COLISIÓN

Varias víctimas tras colisionar un coche contra un edificio en una escuela en Londres

Londres. Varias víctimas están siendo atendidas por los servicios de emergencia después de que un Land Rover haya colisionado contra un edificio en una escuela primaria del sur de Londres, ha informado este jueves la Policía. Un portavoz policial ha indicado que los agentes recibieron a las 8:45 GMT de hoy una llamada por "una colisión grave" en la calle Camp Road del barrio de Wimbledon, donde se celebra el torneo de tenis anual.

META THREADS

Zuckerberg anuncia 10 millones de descargas de Threads en primeras horas

Nueva York. El presidente de Meta, Mark Zuckerberg, anunció hoy que en las primeras siete horas tras su lanzamiento se han producido diez millones de descargas de su nueva red social de conversaciones Theads, con la que quiere hacer la competencia a Twitter. "Diez millones de inscripciones en siete horas", informó Zuckerberg en un mensaje su cuenta en la nueva red social, en la que se hace llamar "Zuck", tres horas después de haber anunciado que después de las primeras cuatro horas se había superado la cifra de 5 millones de abonados.

DALÁI LAMA

El dalái lama cumple 88 años con su vida y sueño en juicio

Nueva Delhi. El dalái lama celebra este jueves su 88 cumpleaños en su residencia en la ciudad india de Dharamshala, abrazado al mensaje de la paz, mientras la vida de uno de los líderes religiosos más importantes del mundo se recupera del escándalo y la idea del Tibet libre envejece con él. "Al mostrar su aprobación por lo que estoy tratando de hacer, mis amigos me han brindado su apoyo incondicional por lo que me gustaría agradecerles", dijo en un mensaje a propósito de su cumpleaños, desde su residencia oficial en McLeod Ganj, un poblado en la cordillera india del Himalaya.

DANIELA VEGA

Daniela Vega: "Los logros adquiridos por el colectivo LGTBI hoy están en juego"

Madrid. La actriz chilena Daniela Vega advierte de que los logros adquiridos por el colectivo LGTBI durante años "hoy están en juego", y siente que actualmente existe una "sensación invernal en el mundo entero con respecto a los derechos humanos". Vega (Santiago, 1989) no tiene establecida residencia fija y se encuentra viajando por motivos laborales, preparando nuevos proyectos, entre ellos un poemario personal, tal y como explicó en una entrevista telemática con EFE.

FESTIVAL VENECIA

"Challengers" de Guadagnino, con Zendaya y Josh O'Connor, abrirá el Festival de Venecia

Roma. "Challengers", dirigida por el italiano Luca Guadagnino y que cuenta con Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist como protagonistas, será la película de apertura de la 80ª edición del Festival de Cine de Venecia, que tendrá lugar entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre. "Challengers", película que no competirá en la sección oficial, tendrá su estreno mundial el miércoles 30 de agosto en la Sala Grande del Palacio del Cinema, informaron hoy los organizadores. EFE

int/cg