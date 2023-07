Grupo mediático de Australia se disculpa tras publicar un anuncio de connotación racista

Sídney (Australia), 6 jul. El conglomerado mediático Nine, uno de los más importantes de Australia, se disculpó este jueves tras publicar en uno de sus rotativos un anuncio que fue calificado como racista por su descripción de los indígenas del país.

La publicidad, publicada en una página completa en el diario económico Australian Financial Review, muestra a la parlamentaria independiente Kate Chaney sentada en las rodillas de su padre, un destacado empresario, mientras este le entrega dinero a Thomas Mayo, un líder indígena, que aparece por debajo de ellos.

El anuncio hace referencia a la donación de la compañía del padre de la parlamentaria, propietaria de la cadena de ferreterías Wesfarmers, en apoyo al referendo para reconocer los derechos de los aborígenes que Australia tiene previsto celebrar este año.

La campaña, que se publicó hoy en el interior del diario, fue sufragada por un grupo que se opone a esta votación popular conocida en el país austral como "Voz de los Aborígenes y de los Isleños del Estrecho de Torres".

El referendo propone la creación de "La Voz", un organismo de representación de los aborígenes ante el Ejecutivo y el Parlamento que confiere a los pueblos originarios una mayor participación en la toma de decisiones sobre asuntos que les atañen.

De ser aprobada en la consulta, "La Voz" formará parte de un nuevo capítulo de tres puntos que será incluido en la Constitución, que data de 1901, y que se titulará "Reconciliación con los Pueblos Aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres".

El anuncio "no debería haberse publicado y nos disculpamos por ello. Queremos alentar un debate maduro de ambos lados y evitar ataques personales y/o inapropiados", declaró un portavoz de Nine, propietaria de Australian Financial Review, a este diario económico.

Por su parte, Chaney calificó de "decepcionante" la campaña al remarcar que el grupo partidario del "'No' se rebaja a ataques personales y racistas cuando los australianos están más interesados en conocer cómo 'La Voz' puede contribuir a cerrar la brecha", entre los habitantes del país, recoge el canal público ABC.

Según un sondeo publicado a principios de junio por la consultora Resolve, un 49 % de los consultados votará a favor del cambio constitucional mientras un 51 % se posiciona en contra, mientras que otra encuesta de la compañía Essential da una ventaja del 60 % al "sí" frente al 40 % que respondió "no".

Desde la colonización australiana, los aborígenes -que actualmente representan el 3,2 % de los 25 millones de australianos- han sido víctimas de constante maltrato, además de ser desposeídos de sus tierras y discriminados sistemáticamente por las instituciones, organizaciones y la sociedad en general. EFE

