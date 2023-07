DeAndre Hopkins, cinco veces Pro Bowl, afirma que puede jugar hasta los 37 años

Redacción Deportes, 6 jul. DeAndre Hopkins, cinco veces seleccionado al Pro Bowl y uno de los agentes libres más cotizados en la actualidad, aseveró este jueves que puede mantenerse como un receptor de más de 1.000 yardas hasta los 37 años.

"Me retiraré del fútbol americano cuando no sea un receptor de 1.000 yardas. Siento que podré estar jugando hasta que tenga 37 años", aseveró el ex estrella de los Arizona Cardinals que busca un equipo para la temporada 2023 de la NFL.

El 26 de mayo pasado Hopkins, de 31 años, dejó a los Cardinals, equipo con el que estuvo entre del 2020 al 2022, debido a la poca estabilidad y competitividad que veía en la franquicia para pelear por llegar a un Super Bowl.

"Es algo que realmente no he tenido en los últimos años de mi carrera, desde Houston hasta Arizona; he pasado por tres o cuatro gerentes generales, demasiados cambios. Para mí lo es todo una gran gestión de la gerencia, un 'quarterback' que ame el juego y una gran defensa, porque las defensas ganan campeonatos", expresó el receptor como causa de su salida de Cardinals.

En cuanto se colocó como agente libre el nacido en Clemson, South Carolina, despertó interés de equipos como los New Englan Patriots y Tennessee Titans, a los que visitó en junio pasado. Interés al que se ha sumado el de los Buffallo Bills, Cleveland Browns y los campeones Kansas City Chiefs.

La altas expectativas sobre el jugador, que triunfó con los Clemenson Tigers del fútbol colegial, se basan en sus números; ha superado las 1.000 yardas por recepción en siete de sus 10 temporadas en la NFL.

"Es algo que puedo hacer, de hecho estaba en ritmo para llegar a 1.400 yardas, pero una lesión, la única importante en 10 años, lo impidió", explicó.

En la campaña 2021 el receptor se lesionó los ligamentos de la rodilla, situación que sólo le permitió jugar 10 partidos y acumular 572 yardas. Para la temporada 2022 fue suspendido los primeros seis juegos por violar la política de sustancias para mejorar el rendimiento de la NFL; jugó nueve partidos y sumó 717 yardas.

DeAndre Hopkins arribó a la NFL seleccionado en la primera ronda del Draft 2013 por los Houston Texans, equipo con el que permaneció hasta 2019. En una década en la liga suma 11.298 yardas y 71 anotaciones. EFE

