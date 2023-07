María Higueros: "Después de mis medallas, Guate me pone más nerviosa"

Santo Domingo, 5 jul. La guatemalteca María Higueros, que a nombre de Centro Caribe Sports ganó de dos medallas de oro en el taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, dijo este miércoles que un día después siente más nervios por su país.

"Después de mis medallas, Guate me pone más nerviosa. Apoyar a mis compañeros es muy emotivo; cuando compites sientes más tranquilidad", aseguró a EFE.

Este martes, en el arranque del taekwondo de los juegos regionales, Higueros ganó el oro en la prueba individual de poomsae (formas) y poco después sumó su segundo título, en el concurso mixto, junto a Héctor Morales.

"Ya anoche dormí descansada, pero el día antes de competir, me costó. Un día después estoy muy conmovida", dijo.

Estudiante de nutrición de la Universidad Francisco Marroquín, Higueros cautivó a los jueces por su creatividad e improvisación ante un oponente imaginario, algo distinto a este miércoles, cuando se confundió con la gente en las gradas para apoyar efusiva a su compañero David Fuentes, quien eliminó en cuartos de final de 58 kilos al puertorriqueño Edrick Morales.

"Mis compañeros de equipo me apoyaron y ahora me toca hacerlo a mí; después regresaré a casa para seguirme entrenando porque también quiero medalla en los Juegos Panamericanos", señaló.

En las primeras horas en Santo Domingo, Higueros ha sido una explosión de alegría en el taekwondo. Este miércoles afirmó que si bien asumió con responsabilidad su participación en poomsae, lo hizo a partir del disfrute.

"Parte de mi triunfo tuvo que ver con la visualización; poner sentimiento me importa mucho. En esta competencia me repetí que debía disfrutar, no presionarme y eso lo recordé cuando estaba delante de los jueces", reveló.

Los deportistas guatemaltecos compiten en los juegos a nombre de Centro Caribe Sports, por una sanción al país. Higueros confió en que la situación se resuelva para los Panamericanos de octubre y noviembre próximos, pero de momento en Santo Domingo rindió a su manera los honores a su país.

"En la premiación canté el himno de Guate de manera mental y me emocioné igual", aseguró. EFE

gb/car

(fotos)