Jorge Gil Ángel

Zacatecoluca (El Salvador), 5 jul. El Team Medellín-EPM le abrió este año las puertas a Miguel Ángel 'Supermán' López y el ciclista colombiano ha aprovechado esa oportunidad para encontrar uno de los mejores niveles de su carrera, lejos de la élite pero cerca de su familia.

Con este equipo de su país, que hace de la categoría continental, el excorredor del Astana y del Movistar, que nació en el municipio de Pesca, en el centro de Colombia, ya se coronó campeón nacional de la contrarreloj y ganó la Vuelta a San Juan, el Tour de Catamarca y la Vuelta a Colombia, en la que se impuso en nueve de las diez etapas.

La bolsa de premios ha seguido creciendo y este miércoles se llevó el oro de la contrarreloj individual de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y Santo Domingo, una prueba que, dijo a EFE, estuvo "muy reñida".

En ella se impuso a su compatriota Walter Vargas, que le había ganado la presea dorada en abril en el Panamericano de Ruta de Panamá.

"Sabía que de inicio a fin había que estar muy concentrado, exprimiendo esa poca diferencia con la que se sabía que iba a llegar, gestionando muy bien cada kilómetro que pasaba, sufriendo a tope porque es un ejercicio que hay que gestionarse muy bien, saber sufrir cada segundo que pasa y es de mucha concentración", afirmó.

"Al final ha salido muy bien y contento porque se ha trabajado bastante con todo el equipo y toda mi familia que me rodea", agregó.

López terminó corriendo en Colombia luego de que el año pasado el Astana le rescindiera el contrato por supuestos vínculos con Marcos Maynar, médico investigado por el caso de tráfico de medicamentos en España.

CONDICIONES DIFERENTES

El corredor de 29 años, que fue tercero en el Giro de Italia y en la Vuelta a España de 2018, dijo sentirse tranquilo, y parece demostrarlo cada vez que compite o da declaraciones.

La temporada en casa le ha permitido estar más cerca de sus allegados y en el Team Medellín se siente cómodo porque ha encontrado una nueva familia.

"Estoy disfrutando, estar junto a las personas que me quieren, que quieren que todo salga bien. Es un buen grupo de compañeros, una gran familia. Siento que aunque sea un equipo pequeño, mi equipo el Team Medellín, me acoge bastante bien, mis compañeros me quieren mucho", expresó.

Como ejemplo de ello recordó lo sucedido en la Vuelta a Colombia, donde establecieron como objetivo principal conseguir el triunfo y lo lograron con creces, pues ganó nueve de las 10 etapas y reivindicó que, a pesar de las adversidades, sigue compitiendo a tope, a la espera de volver a Europa.

"La pasada Vuelta a Colombia fue muy bonita para todos nosotros y en especial para mí, para mi familia. Estoy rodeado de mi esposa, de mis hijos y, al lado de eso, un bonito equipo, que es pequeño como todo el mundo lo sabe, pero un equipo lleno de mucho compromiso, mucha pasión y mucha entrega", recalca 'Supermán'.

ÓSCAR SEVILLA "ES COMO UN PADRE"

En el Team Medellín uno de los compañeros que tiene López es el experimentado ciclista hispano-colombiano Óscar Sevilla, que a punto de cumplir 47 años sigue compitiendo y sobresaliendo en las carreteras latinoamericanas.

"Óscar es como un padre, muchas veces lo hemos hablado, muchas veces lo hemos comentado. Es un ejemplo de vida a seguir, tantos años y sigue andando como un animal, yo creo que es su disciplina, su entrega, su compromiso, la pasión que tiene y la energía", dijo López con admiración.

El colombiano, que a pesar de sus 29 años carga con una amplia experiencia que le ha llevado a destacar en la élite del ciclismo mundial, elogió la "energía increíble" de Sevilla, con quien ha disputado, prácticamente, todas las competencias de la temporada 2023.

"Parece un niño de 10 años que no para. Eso es lo que lo identifica y la gran persona que es", manifestó.

Aseguró que Sevilla le ha enseñado a "gestionar esos momentos difíciles cada día".

"Me decía esta mañana: 'macho, tú sabes que hay que gestionar cuando pareciera que la bici no anda, piensa que todos van de esa misma manera. Ahí es donde están esos pequeños segundos, esas pequeñas diferencias'", relató López, que no se queja y, por el contrario valora la experiencia que vive en un atípico 2023 para su carrera. EFE

jga/sa/hbr

(foto)(video)