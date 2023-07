La hípica da al equipo de México el oro en saltos

Santo Domingo, 3 jul. El jinete Alberto Sánchez-Cózar cumplió un recorrido sin faltas este lunes y garantizó la medalla de oro al equipo de equitación de México en el concurso de saltos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Sánchez-Cózar, mexicano de origen catalán, y su caballo Abril Hilcga Z, cumplieron una presentación acoplada en el Centro Palmarejo de Santo Domingo.

Jinete y caballo volaron con limpieza sobre los obstáculos y completaron las vueltas sin fallos.

Jorge Canedo, Juan Carlos Martín del Campo y Carlos Molina completaron la formación de México, que retuvo el título ganado hace cinco años en Barranquilla, con 12.84 faltas, seguido de Colombia (27.73), Venezuela (50.19), República Dominicana (58.61), los cuatro clasificados a los Juegos Panamericanos, y Guatemala (77.14).

"Tenemos una selectiva dura en México, con 80 binomios fuertes y sólo los cuatro mejores llegamos a los Juegos. Eso hace que sea muy fuerte nuestro equipo. En individuales esperemos estar bien", dijo a EFE Sánchez-Cózar, integrante de la selección mexicana ganadora en 2018.

El imprevisto de la tarde soleada dominicana fue protagonizado por el dominicano Juan José Bancalari, cuando su caballo, Ballypatrick Flamenco, soltó, al pasar el obstáculo ocho, un herradura que voló unos 20 metros y por fortuna no causó accidente.

"Me ha pasado un par de veces antes, afortunadamente fue al final de la prueba y el caballo no se afectó tanto. Me di cuenta cuando sucedió", dijo Bancalari a Efe.

México, que ganó una medalla de oro, una de plata y dos de bronce en adiestramiento; y una plata y un bronce en el concurso completo, pasó a liderar las pruebas de equitación con 2-2-3, seguido de República Dominicana (2-0-1) y Colombia (1-4-0).

La competición concluirá este miércoles con el concurso individual. EFE

