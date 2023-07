Senadora y aspirante presidencial de la oposición acusa a López Obrador de "machista"

Ciudad de México, 3 jul. La senadora mexicana Xóchitl Gálvez, actual favorita entre los aspirantes presidenciales de la oposición, acusó este lunes de "machista" al presidente Andrés Manuel López Obrador por afirmar que un empresario la impondrá como la candidata oficial de la coalición opositora Va por México.

"Usted, señor presidente, es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta son las que usted impone, porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente, en mi vida nadie me ha regalado nada", expresó en un video Gálvez, del derechista Partido Acción Nacional (PAN).

Sus declaraciones se producen momentos después de que López Obrador afirmó en su rueda de prensa diaria que ella será la candidata para las elecciones presidenciales de junio de 2024 de la alianza Va por México por la imposición del empresario Claudio X. González, uno de sus mayores rivales políticos.

El enfrentamiento ocurre una semana después de que la senadora reveló sus aspiraciones presidenciales, con lo que se consolidó como la favorita para representar la alianza del PAN, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD).

“Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente, a este grupo, Xóchitl Gálvez. Hace como 15 días, de 15 días a 1 mes, me enteré", sostuvo el mandatario.

La legisladora le respondió en sus redes sociales que, al igual que ella, "hay millones de mexicanas que sin la ayuda de nadie luchan por lo que creen y salen adelante".

“Señor presidente, usted dice que fulano o zutano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política, usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura con méritos propios", indicó Gálvez.

Va por México lanzará este lunes la convocatoria para elegir a su aspirante presidencial y a partir del martes los contendientes podrán registrarse para un proceso que concluirá el 3 de septiembre tras foros ciudadanos, consultas y encuestas.

En tanto, el partido gobernante, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cumple dos semanas de buscar al sucesor de López Obrador, un proceso que se definirá el 6 de septiembre.

Si las preferencias permanecen como indican las encuestas ahora, Gálvez podría enfrentarse en las elecciones de 2024 a Claudia Sheinbaum, la exjefa de Gobierno de Ciudad de México y actual favorita de Morena.

"De usted (López Obrador) solo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa”, concluyó Gálvez.