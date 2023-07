Lunes, 3 de julio de 2023 (22.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Evacuados miles de residentes del campo de Yenín ante una posible escalada del operativo israelí

Jerusalén,. Miles de residentes del campo de refugiados de Yenín fueron evacuados ante el previsible recrudecimiento de la situación en las próximas horas con una operación militar a gran escala en ese lugar, situado en el norte de la Cisjordania ocupada, mientras que el Ejército israelí se prepará con más efectivos para atacar el campamento. La Media Luna Roja informó de que sus equipos evacuaron a unas 3.000 familias y alertaron de "dificultades para moverse por el campo, porque muchas carreteras están cortadas entre tanta destrucción", indicó un portavoz de la organización. La campaña militar es de una envergadura tal, que no se veía desde la Segunda Intifada (2000-05), toda vez que en ella participan más de mil soldados y ya ha causado ocho muertos y medio centenar de heridos.

FRANCIA DISTURBIOS

Francia mantiene el dispositivo policial frente a unos disturbios que van decreciendo

París. El Gobierno francés mantendrá en la noche de este lunes el amplio dispositivo de 45.000 policías para tratar de garantizar la desescalada de los disturbios que ha sufrido el país durante las últimas seis noches a raíz de la muerte por disparos de la policia de un joven de 17 años. A pesar del descenso de la violencia -157 detenidos en la noche del domingo frente a más de 400 en la del sábado-, las autoridades continuarán con el despliegue de efectivos de seguridad, que incluyen 7.000 agentes en la región parisina, así como unidades especiales y blindados en Marsella y Lyon.

RUSIA REBELIÓN

Los combatientes de Wagner ya se entrenan en Bielorrusia, según un canal próximo a Prigozhin

Moscú,. Un número indeterminado de mercenarios del Grupo Wagner ya se entrenan en Bielorrusia, donde se están construyendo tres bases para ellos, según el canal de Telegram Grey Zone, próximo a la empresa militar dirigida por el ruso Yevgueni Prigozhin. "Parte de las unidades del Grupo Wagner ya ha comenzado los entrenamientos", afirma este medio, que precisa que los ensayos cuentan con tanques y equipos pesados y se efectúan en un polígono "a varios kilómetros al sur" del campamento en Osipovichi, capital del distrito homónimo situada en la provincia bielorrusa de de Maguilov. También se ensayan "acciones de asalto" bajo la cobertura de la artillería, agrega.

MERCOSUR CUMBRE

El Mercosur sale a marcar el terreno en la compleja negociación con la Unión Europea

Puerto Iguazú (Argentina),. El Mercosur salió este lunes a marcar terreno en las complejas negociaciones comerciales con la Unión Europea (UE), con serios reparos a las exigencias ambientales que pretende incorporar el bloque europeo, al que ahora piden además "actualizar" el paquete de capítulos acordado hace cuatro años. El estado de las conversaciones con los Veintisiete fue uno de los principales asuntos abordados hoy por los cancilleres del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en la antesala de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, que se celebrará mañana martes en la ciudad argentina de Puerto Iguazú.

MÉXICO EEUU

La nueva canciller de México expresa su preocupación por la ley antimigratoria de Florida

Ciudad de México,. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, mostró su preocupación por la nueva ley antimigratoria que entró en vigor el sábado pasado en Florida, estado que gobierna Ron DeSantis, aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos. "Por supuesto que estamos preocupados, porque éste es un acto que realmente es muy discriminatorio", dijo la canciller respecto a la Ley SB 1718, que establece restricciones a los indocumentados y que podría generar una discriminación de "perfil racial", según dijo.

GUATEMALA ELECCIONES

La suspensión de los resultados de la primera vuelta de las elecciones genera incertidumbre en Guatemala

Ciudad de Guatemala,. La decisión sin precedentes de la Corte de Constitucionalidad, del máximo tribunal de Guatemala, de no oficializar los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 25 de junio ha sido catalogada de arbitraria por expertos y está generando incertidumbre en el país. A la segunda vuelta de los comicios accedieron la ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y el académico Bernardo Arévalo de León, de la agrupación socialdemócrata Semilla, quien sorpresivamente se coló tras arrasar en las zonas urbanas. Su celebración está programada para el 20 de agosto próximo, pero distintos sectores han advertido de que el proceso puede quedar en el limbo.

MÉXICO ELECCIONES

La oposición acusa a López Obrador de "espionaje" y de intervenir en el proceso electoral

Ciudad de México. La coalición opositora Va por México, conformada por los partidos tradicionales del país, acusó de espionaje al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al pidió que se comporté como un jefe de Estado, "y no como el jefe de su partido", en el proceso preparatorio de las elecciones de 2024. Adriana Díaz, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseveró que López Obrador "está utilizando los órganos de inteligencia del Estado (para) el espionaje", lo cual es "ilegal", luego de que el mandatario afirmara que la candidata de la oposición será la senadora Xóchitl Gálvez, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), por imposición del empresario Claudio X. González.

BRASIL MUJERES

Brasil da un paso importante hacia la igualdad de género con paridad salarial entre hombres y mujeres

Brasilia,. La ley que establece la paridad salarial entre hombres y mujeres que ejerzan las mismas funciones, sancionada este lunes, es solo "un primer paso" hacia el respeto y la igualdad en Brasil, dijo a EFE la ministra de las Mujeres, Cida Gonçalves. "Trae una nueva perspectiva para Brasil", destacó la ministra respecto a la norma sancionada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien inició su mandato el 1 de enero pasado con un marcado compromiso con la igualdad de género frente al machismo y la violencia doméstica.

ISRAEL PROTESTAS

Ambiente de desobediencia civil en el aeropuerto israelí durante una protesta contra la reforma judicial

Tel Aviv,. Miles de personas se congregaron en el aeropuerto internacional Ben Gurión, de Tel Aviv, el más grande de Israel, en una protesta masiva contra la reforma judicial, con choques y forcejeos entre manifestantes y agentes del orden, en medio de un amplio despliegue policial, con el resultado de 37 detenidos. Los manifestantes, que enarbolaban banderas israelíes, hicieron una demostración de fuerza para expresar su oposición a la reforma que el Gobierno derechista de Benjamin Netanyahu impulsa desde hace meses y que, según sus críticos, acabaría con la separación de poderes y la independencia del judicial.

ONU INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El Reino Unido llevará el tema de la inteligencia artificial al Consejo de Seguridad de la ONU

Naciones Unidas,. El Reino Unido planteará el tema de la inteligencia artificial (IA) en el Consejo de Seguridad de la ONU en una sesión monográfica que tesnrá lugar este mes, durante el cual ocupa la presidencia rotatoria, explicó la embajadora británica ante el organismo internacional, Barbara Woodward. El secretario del Foreign Office (ministro de Exteriores), James Cleverly, presidirá la sesión, programada para el próximo día 18, bajo el título "Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales: la inteligencia artificial", y a la que otros ministros de países aliados podrían asistir eventualmente, agregó la representante diplomática.

SENEGAL ELECCIONES

El presidente de Senegal finalmente no se presentará a un tercer mandato, tras meses de polémica

Dakar,. El presidente de Senegal, Macky Sall, confirmó oficialmente que no se presentará a un tercer mandato en las próximas elecciones presidenciales, programadas para febrero de 2024, tras meses de polémica, incertidumbre y tensión política en el país. "Mi decisión, larga y cuidadosamente meditada, es no ser candidato a las próximas elecciones del 25 de febrero de 2024, aunque la Constitución me dé el derecho de hacerlo", declaró Sall durante un discurso a la nación. EFE

