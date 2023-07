Las autoridades palestinas condenan la operación israelí en Yenín y las milicias llaman a la lucha

Jerusalén, 3 jun. La Autoridad Nacional Palestina, que gobierna partes reducidas de Cisjordania ocupada, calificó de "brutal agresión" la operación del Ejército israelí este lunes en el campo de refugiados de Yenín, que ha dejado tres muertos, mientras las milicias palestinas llaman a sostener la lucha armada.

"Nuestro pueblo palestino no se arrodillará, no se rendirá, no levantará la bandera blanca y permanecerá firme en su tierra frente a esta brutal agresión, hasta que la ocupación sea derrotada y se logre la libertad", dijo el portavoz de la Presidencia palestina, Nabil Abu Rudeineh, según la agencia oficial palestina Wafa.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores palestino denunció los "crímenes israelíes contra civiles indefensos, incluidos ataques contra ambulancias, personal médico y centros de salud que privaron de primeros auxilios a los heridos, así como ataques contra mezquitas y hogares".

"Esta agresión se enmarca en una política oficial israelí de perpetuar la lógica de la fuerza militar en el trato con nuestro pueblo indefenso y su justa causa como alternativa a las soluciones políticas al conflicto", añadió, llamando a Estados Unidos a tomar "acciones urgentes" y a la Corte Penal Internacional a "romper su silencio".

Las fuerzas de seguridad de Israel bombardearon por aire esta madrugada Yenín, un bastión de milicianos en el norte de Cisjordania ocupada, en una operación militar a gran escala que ha dejado al menos tres palestinos muertos.

El partido Fatah, liderado por el presidente palestino Mahmud Abás, dijo que "el sistema de ocupación terrorista no encontró más que bombardeos destructivos y el uso desproporcionado de la fuerza, lo que indica que el asediado gobierno de ocupación está tratando, a través del derramamiento de sangre, de buscar caminos escalonados para evitar la exacerbación de sus crisis internas".

De su lado, las milicias instaron a continuar la lucha armada.

"El enemigo sionista tiene toda la responsabilidad por todas las consecuencias de esta agresión. Yenín no se rendirá y nuestros combatientes están decididos a enfrentar y luchar sin importar los sacrificios", dijo en un comunicado la Yihad Islámica, un grupo armado con amplia presencia en Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza.

Daud Shehab, líder del movimiento, aseguró que mantiene todas las "opciones abiertas en términos de apoyo al pueblo palestino y a la resistencia en Yenín".

"Mientras esta agresión no cese, las opciones de respuesta serán amplias e integrales", añadió.

En el pasado, milicias en Gaza han lanzado cohetes hacia Israel como represalia de los fuertes operativos israelíes en Cisjordania, lo que suele desencadenar una respuesta ofensiva aérea por parte de Israel sobre el densamente poblado y empobrecido enclave.

Hamás, el movimiento islamista que gobierna de facto en Gaza, llamó a los habitantes de Cisjordania a que "apoyen a Yenín y defiendan su pueblo para frustrar el plan del enemigo".

"El derramamiento de sangre en la tierra de Yenín determinará la naturaleza de la próxima etapa en todas las direcciones y caminos. Nuestro pueblo y su resistencia en todas sus localidades saben responder a esta bárbara agresión", dijo el jefe del Buró Político de Hamás, Ismail Haniyeh.

Cisjordania vive su mayor pico de violencia desde la Segunda Intifada (2000-2005) y en lo que va de año, 146 palestinos han muerto en este conflicto, la mayoría milicianos en enfrentamientos armados con tropas israelíes, pero también civiles, incluidos 23 menores.

Además de las víctimas de Yenín, cuya cifra aún puede aumentar, esta madrugada murió por disparos israelíes en la cabeza el palestino Mohamed Imad Hasanein, de 21 años, en Al Bireh, en el centro de Cisjordania cerca de Ramala, en un incidente del que no han trascendido más detalles.

En paralelo, el área ha visto la proliferación de nuevos grupos armados palestinos, que realizan cada vez más ataques y han dejado 25 muertos del lado israelí, la mayoría colonos y cinco de ellos menores.