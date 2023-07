La Fundación Jornada Mundial de la Juventud espera la presencia del papa en Portugal

Paula Fernández

Lisboa, 2 jul. "Dios nos garantiza que vamos a tener a Francisco", asegura tajante a EFE el obispo Américo Aguiar, presidente de la Fundación Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Lisboa 2023, que no admite otra opción que la presencia del papa en la capital lusa, aunque no descarta ajustes de programa.

Ante la incertidumbre generada por los problemas de salud del pontífice, operado en junio de una hernia abdominal, Aguiar insiste en que no hay plan B, sólo "plan F de Francisco", y que tiene el visto bueno médico para acudir a Lisboa en agosto.

"Está muy deseoso de venir al encuentro de los jóvenes porque dice que esta Jornada es muy especial con el confinamiento, el covid, la guerra y los problemas económicos", asegura el obispo en una entrevista en la sede de la Fundación JMJ Lisboa 2023, en el barrio lisboeta de Beato, a un mes del visita del papa.

En Lisboa admiten posibles reajustes en el programa, una agenda de cinco días -entre el 2 y el 6 de agosto- repleta de eventos que ya incluyó ciertas recomendaciones de la Santa Sede por la salud de Francisco, como evitar muchos desplazamientos.

Aunque no figura en la agenda oficial del viaje, la organización confirmó que el papa mantendrá un encuentro con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, sobre el que no ha trascendido ningún detalle.

Pero desde la Iglesia rechazan que se trate el tema con secretismo: "No es esconder, no es hacer secreto de nada. Es defender la imagen de las personas", refiere Aguiar, que insiste en proteger la privacidad de las víctimas.

UN MILLÓN DE FIELES

La JMJ congregará en Lisboa entre el 1 y el 6 de agosto a cerca de un millón de personas, según los cálculos de los organizadores, que recuerdan que por cada inscrito -hay cerca de 300.000- llegan dos o tres participantes más sin inscripción.

"En número final de inscritos pensamos que va a quedar entre la jornada de Cracovia y la de Madrid", explica el presidente de la Fundación.

Es una cifra significativa para una capital que ronda el medio millón de habitantes y Aguiar reconoce que "ninguna ciudad está preparada" para tener un superávit de un millón de personas durante una semana.

"Se hace lo imposible para mejorar las cosas. Transportes, alimentación, alojamiento... Todo se va a hacer para disminuir los problemas que van a surgir todos los días", afirma el obispo, que dice que va a ser un "caos organizado".

No son pocos los lisboetas que reniegan de ese caos o que incluso planean huir de la ciudad esa semana, pero desde la organización aseguran que lo más importante es mantenerles informados sobre las limitaciones y recomendaciones.

"Una cosa es no saber nada, y eso me estresa. Otra es saber y no estar de acuerdo, pero estar informado", insiste Aguiar.

UN LEGADO FÍSICO

El obispo destaca que la ciudad se llevará un legado "físico" de esta JMJ, un nuevo parque junto al río Tajo con 100 hectáreas de extensión que era un antiguo vertedero y que acogerá la misa final del papa Francisco.

"Creo que es la primera vez que una jornada tiene como legado un espacio nuevo para que disfrute la población", señala.

Esta JMJ también estará marcada por ser la primera en la que los jóvenes ya son nativos digitales, lo que supone un "desafío" para la organización, que tiene que adaptar las viejas tradiciones a las nuevas formas de comunicarse y relacionarse.

El libro de oraciones y otras publicaciones en papel se han cambiado por una aplicación para el teléfono móvil, una decisión que no ha gustado a los más mayores.

La JMJ se desarrollará en los municipios de Lisboa, Loures, Oeiras y Cascais con la presencia del papa Francisco, que también visitará el santuario de Fátima. EFE

