Dos sismos, de magnitud 4,9 y 5,1, se sintieron en las últimas horas en Perú

Lima, 2 jul. Dos sismos, de magnitud 4,9 y 5,1, se sintieron en las últimas horas en el sur y el centro de Perú, sin que se reporten hasta el momento daños personales o materiales, informó este domingo el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El temblor de magnitud 4,9 se sintió a las 5.46 hora local (10.46 GMT) de este domingo en la región de Lima, con epicentro en el distrito de Coayllo, en la provincia de Cañete, y una profundidad de 125 kilómetros, según el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El temblor de tierra alcanzó una intensidad de IV en el distrito de Calango.

Tras el sismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) coordinó con las autoridades locales, quienes informaron que fue percibido como un movimiento leve por la población de la provincia de Cañete y en Lima Metropolitana.

Unidades de primera respuesta iniciaron la supervisión en las zonas vulnerables, sin que se reporten, hasta el momento, daños estructurales ni a la población.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones también señaló que no se registraron daños en las vías de comunicación ni en los servicios de telefonía, mientras que la Dirección de Hidrografía y Navegación informó que no se generó un tsunami para el litoral peruano.

El Indeci también informó que el otro sismo, de magnitud 5,1, se registró a las 20.25 hora local del sábado (01.25 GMT del domingo) con epicentro 18 kilómetros al oeste del distrito de Atico, en la provincia de Caravelí, en la región sureña de Arequipa.

Este movimiento se presentó a una profundidad de 41 kilómetros y alcanzó una intensidad de IV en Atico.

En este caso, el COEN también coordinó con las autoridades locales, quienes informaron que fue percibido como moderado por la población en la provincia de Caravelí, mientras que en las provincias de Arequipa, Camaná, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión, fue percibido con un movimiento leve.

Las unidades de primera respuesta reportaron que no se presentaron daños estructurales ni a la población, mientras que el Ministerio de Salud indicó que no hubo afectaciones a los servicios sanitarios y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que no se registraron daños en las vías de comunicación ni en los servicios de telefonía de la región.

El Indeci reiteró que, a través del COEN, coordina con las autoridades regionales y locales, monitorea la situación y las exhorta a mantener activos sus centros de operaciones de emergencia locales.

Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.

El último terremoto devastador en el país andino se produjo en 2007 en la sureña de Ica, al sur de Lima, donde un movimiento de magnitud 7,9 dejó más de 500 fallecidos, así como millonarias pérdidas en infraestructura y viviendas. EFE

dub/eat