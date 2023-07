Colombia marcha orgullosa para "visibilizar derechos" LGTBI+ con la Ley Trans muy presente

Bogotá, 2 jul. Bogotá y las principales ciudades de Colombia se vistieron este domingo de colores para marchar orgullosas y pedir "que se visibilicen los derechos" LGTBI+, y con cantos, coreografías, música y desfiles tuvieron más presente que nunca la Ley Trans, exigiendo que se ratifique este proyecto.

Uno debe estar orgulloso de lo que es, recuerda a EFE David, una de las personas que salió a esta celebración del Orgullo que busca "visibilizar que existimos, que tenemos derechos y que debemos ser respetados".

En esta línea se manifestó Jefferson: "Estamos marchando por defender el Orgullo y por levantar las voces", quien agregó que esta marcha es para las personas que tienen temor a la sociedad que los juzga.

No hubo discusión sobre los protagonistas de esta jornada: los colores de las banderas LGTBI+ que buscan incluir a un colectivo que, poco a poco, conquista derechos, pero que todavía reclama un papel más incluyente en la sociedad.

En la marcha predominaron las banderas del arcoíris, camisas coloridas, coreografías y varias pancartas en apoyo a la comunidad LGBTI+. Además, muchos de los marchantes fueron con sus perros, hijos e incluso "padres y madres orgullosos" que se tomaban fotos y recibían abrazos de las personas que no se sienten apoyadas.

"Sí, así seguiré, nunca cambiaré, a quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré", coreaban al ritmo de Alaska los más de 20.000 manifestantes que fueron a apoyar a la comunidad LGBTI+ en la capital colombiana.

También ciudades como Medellín y Cali llenaron sus calles de alegría y reivindicación en marchas con motivo del Orgullo.

LEY TRANS

El proyecto de Ley Trans busca garantizar la autodeterminación y derechos de las personas trans en Colombia, que de ser aprobado en el Congreso convertiría al país en un referente en derechos para el colectivo.

Bajo esta premisa, las marchas y el mes del Orgullo en Colombia hicieron especial énfasis en este proyecto. "Me siento libre, me siento yo", confesó Bexave Oriana, una mujer trans, a EFE, que deseó que todos los días pudiera salir a la calle tan segura como hoy: "Ojalá sea siempre, que nos dejen ser libres, que nos dejen ser felices y que no dejen ser nosotras mismas".

"Trabajé como ama de casa, también como recicladora, en una pizzería y a veces me discriminaban, se siente feo" aseguró Susana Molina, una mujer trans que pide que se apruebe la ley "para que todos tengamos un trabajo como cualquiera y nadie se meta con nosotros".

José también marchó por la Ley Trans, para "apoyar esas mujeres, a esos hombres que están en esa lucha, que deben tener todos los derechos y todos los privilegios que tienen cualquier persona".

Y agregó que el objetivo es que todas las personas trans tengan "un trabajo digno, un trabajo respetable", ya que "por las mismas leyes" de Colombia "tienen que ejercer parte de su cuerpo como trabajo para poder salir adelante".

El próximo 7, será la última marcha para celebrar el mes del Orgullo bajo la premisa "Yo marcho trans", una nueva convocatoria de "la reivindicación anual centrada en la visibilización de las demandas de las personas con experiencia de vida trans", aseguró Caribe Afirmativo. EFE

arm/lmg/enb

(foto)(video)