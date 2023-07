Sábado, 1 de julio de 2023 (08.00 GMT)

FRANCIA DISTURBIOS

Una nueva noche de disturbios en Francia deja 994 detenciones y 79 policías heridos

París. Al menos 994 personas fueron detenidas en Francia y 79 policías resultaron heridos en la cuarta noche consecutiva de disturbios por la muerte de un joven a manos de la policía el pasado martes cuando trataba de huir de un control de carretera, si bien fueron de menor intensidad. Las cifras las comunicó el Ministerio del Interior francés, indicando que se, pese al abultado número de arrestos, los incidentes fueron de menor intensidad que la noche precedente. A esas cifras se suma un total de unos 1350 vehículos incendiados y desperfectos en unos 234 edificios, de acuerdo también a fuentes del ministerio de Interior citadas por la prensa local. La noche fue más calmada en la región París. En lugares como Marsella, Grenoble o Lyon fueron más preocupantes, con escenas de saqueos incluidas.

UCRANIA GUERRA

Sánchez llega a Kiev en el primer día de la Presidencia española de la UE

Kiev. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó hoy Kiev para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el primer día de la Presidencia española de la Unión Europea (UE) y con un mensaje claro de apoyo a las aspiraciones de Ucrania de que se abran este año las negociaciones de acceso al club europeo. "He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a Volodímir Zelensk", ha escrito Sánchez en su cuenta de Twitter al anunciar su llegada a la capital ucraniana. "Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea. Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa", ha agregado.

UCRANIA ZELENSKI

Zelenski: "la OTAN sin Ucrania no es la OTAN"

Kyiv. "La OTAN sin Ucrania no es la OTAN" y ésta no puede permitirse cerrarle las puertas o darle largas al país del espacio euroatlántico con más experiencia en defender los valores y el territorio de la Alianza y en utilizar sus armas, dijo hoy sábado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, preguntado por EFE por sus expectativas ante la próxima cumbre aliada de Vilna. Durante una entrevista con un grupo de medios españoles, entre ellos EFE, Zelenski dijo que "en el continente europeo no hay ejércitos con la experiencia del de Ucrania y Dios nos libre de que haya en ningún otro país europeo una guerra", al ser preguntado por la posibilidad de que su país no reciba en la cumbre de Vilna garantías de que será aceptado en la Alianza después de la guerra.

UCRANIA ZELENSKI

Líderes latinoamericanos bloquearon invitación de Sánchez a Zelenski

Kyiv. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, invitó al jefe del Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, a participar en la cumbre Unión Europea-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) en julio en Bruselas, pero algunos países latinoamericanos "bloquearon" la presencia de Zelenski. Así lo reveló este viernes en una entrevista con un grupo de medios españoles, entre ellos EFE, el propio presidente ucraniano, que agradeció a Sánchez su apoyo para ayudar a Ucrania a acercarse a Latinoamérica. "Él me invitó, pero algunos líderes de Latinoamérica bloquearon esta invitación", dijo Zelenski, que expresó su disposición a visitar Latinoamérica y España.

UCRANIA GUERRA

Ucrania refuerza su frontera con Bielorrusia mientras presiona en todos los frentes

Moscú/Kiev. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ordenó este viernes reforzar la frontera norte ante la llegada a Bielorrusia del jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, y de algunos de sus comandantes, mientras que el Ministerio de Defensa del país informó de avances en todas las direcciones. "La decisión es que el comandante en jefe, Valeri Zaluzhni, y el comandante de 'Pivnich' (Grupo de Fuerzas Norte), Serguí Naev, apliquen un conjunto de medidas para reforzar esta dirección", escribió Zelenski en Telegram tras una reunión del Estado Mayor del Comandante en Jefe Supremo con los mandos militares.

INDIA ACCIDENTE

Al menos 25 muertos al incendiarse un autobús en el oeste de la India

Nueva Delhi. Al menos 25 personas murieron este sábado en un accidente de autobús en el oeste de la India, después de que el vehículo chocase al perder el control tras pinchar una rueda e incendiase posteriormente, dijo a EFE una fuente policial. La fuente precisó que al menos 25 de los 33 pasajeros que viajaban en el autobús fallecieron en el accidente, que fue hacia las dos de la madrugada (8.30 del viernes GMT) en la autovía que conecta las ciudades de Nagpur y Pune. El jefe de Gobierno de Maharashtra, Eknath Shinde, expresó en un comunicado sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció compensaciones económicas.

ONU MALI

Consejo de Seguridad aprueba el fin de la misión de paz en Mali y su retirada en 6 meses

Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes por unanimidad el fin de la misión de paz en Mali (Minusma), que ha estado presente en el país durante los diez últimos años, a petición expresa del Gobierno de Mali. Su mandato expiraba precisamente ayer, por lo que desde ahora el nuevo mandato es sólo para organizar su retirada. El proyecto de resolución, presentado por Francia, prevé un periodo de retirada de seis meses, mayor que los tres meses que pedía el Gobierno del país africano, pero menor del que los expertos de la ONU consideran realista para poder sacar del país a los 13.000 soldados y 4.000 agentes civiles de la misión.

EEUU LGTB

Biden advierte que el fallo del Supremo allana la discriminación al colectivo LGTBI

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este viernes que el Tribunal Supremo ha abierto la puerta a la discriminación contra el colectivo LGTBI con el fallo en el que da la razón a una diseñadora cristiana que se niega a hacer páginas web para bodas homosexuales. "Me preocupa profundamente que la decisión conlleve una mayor discriminación contra los estadounidenses del colectivo LGTBI", subrayó el mandatario en un comunicado publicado tras darse a conocer el fallo.

BRASIL BOLSONARO

La Justicia inhabilita a Bolsonaro durante ocho años por abusos de poder en las elecciones

Brasilia. El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro fue despojado este viernes de sus derechos políticos por la Justicia electoral, que le declaró culpable de "abusos de poder" durante la campaña que el año pasado llevó a la Presidencia al progresista Luiz Inácio Lula da Silva. Con esta decisión, adoptada por cinco votos frente a dos en el Tribunal Superior Electoral (TSE), el líder de la ultraderecha, de 68 años, no podrá concurrir a cargos electivos ni ejercer puestos en la administración pública durante un plazo de ocho años, contados a partir de octubre de 2022, cuando se celebraron los comicios ganados por Lula.

VENEZUELA ELECCIONES

Venezuela confirma la inhabilitación de la precandidata opositora María Corina Machado

Caracas. La Contraloría General de Venezuela confirmó que la opositora María Corina Machado, inscrita para participar en las primarias de octubre, previas a as elecciones presidenciales de 2024, se encuentra inhabilitada para competir por un cargo de elección popular por un total de 15 años, informó este viernes el diputado del Parlamento José Brito. La Contraloría indicó, de acuerdo con un documento compartido por el equipo de prensa de Brito, que Machado está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular, después de una investigación patrimonial.

KENIA ACCIDENTE

Al menos 45 muertos al arrollar un camión a varios vehículos y peatones en Kenia

Nairobi. Al menos 45 personas murieron ayer viernes al arrollar un camión que llevaba un remolque a varios vehículos y peatones en una carretera del oeste de Kenia, según informó la Policía. El accidente tuvo lugar en el condado de Kericho. Más de sesenta personas fueron trasladadas de urgencia a diferentes hospitales en Kericho y en el vecino condado de Nakuru, donde recibieron tratamiento. Al parecer, el conductor del camión perdió el control y arrolló a peatones, comerciantes y matatus (furgonetas de transporte público) que se encontraban estacionados a la orilla de la carretera, según testigos presenciales.

IBEROAMÉRICA TRABAJO

Expertos alertan de escasa atención a la salud mental de los trabajadores y piden actuar

La Romana (R.Dominicana). La salud de mental de los trabajadores sigue siendo objeto de una insuficiente atención, lo que repercute en el afectado y también en la empresa, y es necesario actuar frente a ello a todos los niveles, alertaron los expertos este viernes en el I Congreso Iberoamericano contra el Burnout. Psicólogos, neurocientíficos, médicos, comunicadores o "coaches" analizan hasta hoy sábado en La Romana (sureste de República Dominicana) el negativo impacto del desgaste ocupacional y buscan herramientas para poner freno a esta situación y, en el mejor de los casos, prevenirla, en un foro organizado por el grupo Vacation is a Human Right Foundation (VIARH).

MÉXICO SEGURIDAD

Localizan con vida a los 16 funcionarios de Seguridad mexicanos desaparecidos hace 4 días

Chiapa de Corzo (México). Los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública secuestrados por un grupo armado el martes 27 de junio en el sureño estado mexicano de Chiapas fueron localizados con vida este viernes después de llegar a las inmediaciones de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad estatal en una camioneta blanca, según las autoridades. Los 16 secuestrados indicaron que estaban en un lugar montañoso pero que desconocen la ubicación exacta y que uno de ellos fue el que condujo de regreso hasta dejar la camioneta a 500 metros del edificio de la Secretaría.

IBEROAMÉRICA PERIODISMO

El periodismo que alza la voz en Iberoamérica, el gran ganador de los Premios Gabo

Bogotá. Colombia, Brasil, Perú y España; protestas sociales, memoria, corrupción, violencia sexual y medioambiente fueron los países y las temáticas ganadoras de una velada ampliamente celebrada entre los profesionales de la comunicación y como parte del XI Festival Gabo que comenzó este viernes. La periodista colombiana Beatriz Valdés ganó en la categoría de Texto. Un equipo del portal Repórter Brasil obtuvo el premio en la categoría de Cobertura. Una investigación sobre la muerte de diez personas en las protestas de Ayacucho (Perú) en diciembre de 2022, de autoría de Rosa Laura y César Prado Malca fue galardonada en la categoría de Imagen. La investigación "Costa Nostra", producida por La Maldita para Amazon Music (España) ganó en la categoría de Audio y el fotoperiodista español Santi Donaire en la categoría de Fotografía. EFE

