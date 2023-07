Sábado, 01 de julio de 2023 (04.00 GMT)

UE PRESIDENCIA

España asume la presidencia del Consejo de la UE con un simbólico viaje de Sánchez a Kiev

Madrid. España ha comenzado esta medianoche de hoy sábado la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea, la quinta ocasión que asume esta responsabilidad y que se estrena con un simbólico viaje del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a Ucrania para ratificar el apoyo comunitario a este país frente a la invasión rusa.Sánchez viaja durante esta madrugada en tren hasta la capital ucraniana tras participar en Bruselas en la cumbre de líderes de la UE en la que se anunció ese viaje y tras la que afirmó que su empeño durante ese mandato será garantizar la unidad de Europa en el respaldo a Ucrania.Fue el propio Zelenski quien, en una intervención por videoconferencia ante los líderes reunidos en la capital belga, avanzó y agradeció el desplazamiento del jefe del Ejecutivo.

FRANCIA DISTURBIOS

El Gobierno francés confirma 270 nuevas detenciones en disturbios, buena parte en Marsella

París. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, confirmó hoy sábado 270 detenciones en los disturbios ocurridos en las primeras horas de la noche entre el viernes y el sábado, una buena parte de ellas en Marsella (sur), hacia donde se enviaron refuerzos."A esta hora ya 270 detenciones, de las cuales más de 80 en Marsella, a donde refuerzos importantes llegan en este momento", indicó Darmanin en un mensaje publicado en Twitter a las 00.31 horas de la madrugada (22.31 GMT del viernes).Esta declaración llegó poco después de que el alcalde de Marsella, Benoît Payan, denunciara en las redes "escenas de pillaje y de violencia" inaceptables y reclamara apoyo.

UCRANIA ZELENSKI

Zelenski: “la OTAN sin Ucrania no es la OTAN”

Kyiv. "La OTAN sin Ucrania no es la OTAN" y ésta no puede permitirse cerrarle las puertas o darle largas al país del espacio euroatlántico con más experiencia en defender los valores y el territorio de la Alianza y en utilizar sus armas, dijo hoy sábado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, preguntado por EFE por sus expectativas ante la próxima cumbre aliada de Vilna. Durante una entrevista con un grupo de medios españoles, entre ellos EFE, Zelenski dijo que “en el continente europeo no hay ejércitos con la experiencia del de Ucrania y Dios nos libre de que haya en ningún otro país europeo una guerra”, al ser preguntado por la posibilidad de que su país no reciba en la cumbre de Vilna garantías de que será aceptado en la Alianza después de la guerra.

UCRANIA ZELENSKI

Líderes latinoamericanos bloquearon invitación de Sánchez a Zelenski

Kyiv. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, invitó al jefe del Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, a participar en la cumbre Unión Europea-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) en julio en Bruselas, pero algunos países latinoamericanos "bloquearon" la presencia de Zelenski. Así lo reveló ayer viernes en una entrevista con un grupo de medios españoles, entre ellos EFE, el propio presidente ucraniano, que agradeció a Sánchez su apoyo para ayudar a Ucrania a acercarse a Latinoamérica. "Él me invitó, pero algunos líderes de Latinoamérica bloquearon esta invitación", dijo Zelenski, que expresó su disposición a visitar Latinoamérica y España.

UCRANIA GUERRA

Ucrania refuerza su frontera con Bielorrusia mientras presiona en todos los frentes

Moscú/Kiev. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ordenó ayer viernes reforzar la frontera norte ante la llegada a Bielorrusia del jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, y de algunos de sus comandantes, mientras que el Ministerio de Defensa del país informó de avances en todas las direcciones. "La decisión es que el comandante en jefe, Valeri Zaluzhni, y el comandante de 'Pivnich' (Grupo de Fuerzas Norte), Serguí Naev, apliquen un conjunto de medidas para reforzar esta dirección", escribió Zelenski en Telegram tras una reunión del Estado Mayor del Comandante en Jefe Supremo con los mandos militares.

ONU MALI

Consejo de Seguridad aprueba el fin de la misión de paz en Mali y su retirada en 6 meses

Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó ayer viernes por unanimidad el fin de la misión de paz en Mali (Minusma), que ha estado presente en el país durante los diez últimos años, a petición expresa del Gobierno de Mali. Su mandato expiraba precisamente ayer viernes, por lo que desde ahora el nuevo mandato es sólo para organizar su retirada. El proyecto de resolución, presentado por Francia, prevé un periodo de retirada de seis meses, mayor que los tres meses que pedía el Gobierno del país africano, pero menor del que los expertos de la ONU consideran realista para poder sacar del país a los 13.000 soldados y 4.000 agentes civiles de la misión.

BRASIL BOLSONARO

La Justicia inhabilita a Bolsonaro durante ocho años por abusos de poder en las elecciones

Brasilia. El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro fue despojado ayer viernes de sus derechos políticos por la Justicia electoral, que le declaró culpable de "abusos de poder" durante la campaña que el año pasado llevó a la Presidencia al progresista Luiz Inácio Lula da Silva.Con esta decisión, adoptada por cinco votos frente a dos en el Tribunal Superior Electoral (TSE), el líder de la ultraderecha, de 68 años, no podrá concurrir a cargos electivos ni ejercer puestos en la administración pública durante un plazo de ocho años, contados a partir de octubre de 2022, cuando se celebraron los comicios ganados por Lula. El último voto fue proferido por el presidente del TSE, el juez Alexandre de Moraes, quien fue objeto de virulentos y permanentes ataques del bolsonarismo antes y durante la campaña electoral, en la que fue acusado, sin prueba alguna, de "maniobrar" para "favorecer" a Lula.

VENEZUELA ELECCIONES

Venezuela confirma la inhabilitación de la precandidata opositora María Corina Machado

Caracas. La Contraloría General de Venezuela confirmó que la opositora María Corina Machado, inscrita para participar en las primarias de octubre, previas a as elecciones presidenciales de 2024, se encuentra inhabilitada para competir por un cargo de elección popular por un total de 15 años, informó ayer viernes el diputado del Parlamento José Brito. La Contraloría indicó, de acuerdo con un documento compartido por el equipo de prensa de Brito, que Machado está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular, después de una investigación patrimonial.

IBEROAMÉRICA TRABAJO

Expertos alertan de escasa atención a la salud mental de los trabajadores y piden actuar

La Romana (R.Dominicana). La salud de mental de los trabajadores sigue siendo objeto de una insuficiente atención, lo que repercute en el afectado y también en la empresa, y es necesario actuar frente a ello a todos los niveles, alertaron los expertos ayer viernes en el I Congreso Iberoamericano contra el Burnout. Psicólogos, neurocientíficos, médicos, comunicadores o "coaches" analizan hasta el sábado en La Romana (sureste de República Dominicana) el negativo impacto del desgaste ocupacional y buscan herramientas para poner freno a esta situación y, en el mejor de los casos, prevenirla, en un foro organizado por el grupo Vacation is a Human Right Foundation (VIARH).

KENIA ACCIDENTE

Al menos 45 muertos al arrollar un camión a varios vehículos y peatones en Kenia

Nairobi. Al menos 45 personas murieron ayer viernes al arrollar un camión que llevaba un remolque a varios vehículos y peatones en una carretera del oeste de Kenia, según informó la Policía. El accidente tuvo lugar en torno a las 18:30 hora local (15:30 GMT) en el cruce de Londiani, en el condado de Kericho.

MÉXICO SEGURIDAD

Localizan con vida a los 16 funcionarios de Seguridad mexicanos desaparecidos hace 4 días

Chiapa de Corzo (México). Los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública secuestrados por un grupo armado el martes 27 de junio en el sureño estado mexicano de Chiapas fueron localizados con vida ayer viernes después de llegar a las inmediaciones de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad estatal en una camioneta blanca, reportaron autoridades. Los 16 secuestrados reportaron que estaban en un lugar montañoso pero que desconocen la ubicación exacta y que uno de ellos fue el que condujo de regreso hasta dejar la camioneta a 500 metros del edificio de la Secretaría.

IBEROAMÉRICA PERIODISMO

Investigación sobre violencia del Estado en protestas en Perú gana Premio Gabo de Imagen

Bogotá. Una investigación sobre la muerte de diez personas en las protestas de Ayacucho (Perú) en diciembre de 2022, de autoría de Rosa Laura y César Prado Malca, de IDL Reporteros, fue galardonada ayer viernes en Bogotá con el Premio Gabo en la categoría de Imagen.Bajo el título "Ayacucho: Radiografía de homicidios", esta investigación surge como respuesta "ante la opacidad de la información" sobre esas diez muertes "y las versiones oficiales que trataban de ocultar la responsabilidad del Estado", y reveló que al menos seis "fueron ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares".

IBEROAMÉRICA PERIODISMO

La colombiana Beatriz Valdés, Premio Gabo por Texto sobre violencia racista contra mujeres

Bogotá. La periodista colombiana Beatriz Valdés, del diario El Espectador, ganó ayer viernes el Premio Gabo en la categoría de Texto por un trabajo sobre los prejuicios racistas que hicieron que mujeres afrocolombianas fueran víctimas de crímenes sexuales cargados de sevicia durante el conflicto armado.En "El grito por justicia y reparación de las mujeres afro violentadas sexualmente", publicado por Colombia +20 de El Espectador, Valdés cuenta la historia de Aura, una mujer negra de los Montes de María que sufrió violencia sexual por parte de miembros de la Fuerza Pública, y "ahonda en las consecuencias de este delito en su cuerpo y en los cuerpos de otras mujeres".

IBEROAMÉRICA PERIODISMO

Denuncia sobre ganadería en la Amazonía brasileña gana el Premio Gabo de Cobertura

Bogotá. Un equipo del portal Repórter Brasil obtuvo ayer viernes el Premio Gabo en la categoría de Cobertura por una investigación sobre la élite agroindustrial de ese país que cría ganado en grandes haciendas en la Amazonía violando normas ambientales y laborales.Bajo el título "Nome aos bois" ("Nombre a los bueyes"), ocho periodistas de Repórter Brasil revelan en un especial multimedia "quiénes son, dónde trabajan y qué problemas tienen los mayores ganaderos del país", nueve de los cuales tienen al menos una finca ganadera legal en la Amazonía.EFE

int-fpa/rf/fp/amd/ics