Michael Bolton, una voz profunda que sigue encandilando al público

Marbella (Málaga), 30 jun. Con su carisma de siempre y su característica voz rota, aún más profunda por el paso de los años, Michael Bolton encandiló al público del festival Starlite en Marbella entonando algunos de sus temas que le catapultaron a lo más alto como “When a Man Loves a Woman” en un concierto sin grandes sorpresas, pero que no dejó indiferente.

Entre acordes ochenteros, el cantautor de Connecticut (Estados Unidos) salió al escenario y saludó a un aforo expectante, entre el que se encontraba la actriz Brigitte Nielsen, que cantó con entusiasmo la popular “Stand by me”, tema con el que arrancó la única actuación que Michael Bolton ofrecerá esta temporada en España.

“No seáis tímidos”, dijo entre risas en un inglés impecable, “esta noche voy a cantar canciones que conocéis muy bien”, comentó dirigiéndose a los asistentes, y "las que no conozcáis, cantadlas bajito”, así que: “adelante, maestro”, añadió, esta vez en español.

A sus 70 años, el cantautor -historia viva de la música- se mantiene en buena forma y aunque ya no derrocha la agilidad de sus actuaciones de antaño, paseó con elegancia su estilizada figura por el escenario de la Cantera de Nagüeles, enfundado en unos pantalones estrechos y chaqueta oscura con destellos brillantes, que sustituyó por una de esmoquin tras un breve descanso.

Michael Bolton actuó arropado por una orquesta de cinco músicos, incluido piano, saxo, batería, y guitarra, y dos voces femeninas, con una de ellas, Chrissi Poland, protagonizó a mitad de concierto un brillante dueto. Juntos interpretaron “To make you feel my love”.

Un animado juego de luces completó un espectáculo que derrochaba preparación y profesionalidad, en el que no se ha quedado nada al azar y que ha dejado al público satisfecho y con ganas de más, a pesar de los casi noventa minutos que ha durado el concierto.

Esa es la sensación con la que ha salido del patio de butacas una de las espectadoras, Isabel Jiménez, que ha confesado a EFE que al final no ha podido evitar ponerse de pie y lanzarse a bailar.

Un complacido Michael Bolton no solo ha tenido tiempo para cantar, sino también para bromear con el público y entre tema y tema, coquetear con sus seguidores en una noche en la que el festival marbellí había colgado el cartel de “Agotado. No hay entradas”.

Entre los éxitos del artista, uno de los máximos exponentes del “soft-rock” y la balada romántica norteamericana de los años 80, un premio Grammy, una nominación a los Emmy y más de 65 millones de discos vendidos.

Además, ocho de sus álbumes han estado en lo más alto de las listas musicales y varios de sus temas han sido números uno en la Billboard, clasificación en la que se incluyen los cien sencillos más vendidos de Estados Unidos, entre ellos, otro de los temas que han puesto de pie al público, ”How Am I Supposed To Live Without You”.

Formaron también parte del repertorio de una noche de verano mágica en Marbella, en la que la temperatura cedió amablemente al caer el sol, “Soul Provider”, "Time, Love & Tenderness” y "Sittin' On The Dock Of The Bay”, entre otras, todas ellas adecuadas con exquisitos arreglos a la medida del artista, que eligió “Beautiful World” para terminar un concierto memorable.

Esther Gómez