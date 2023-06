Viernes, 30 de junio de 2023 (18.00 GMT)

BRASIL BOLSONARO

La Justicia inhabilita a Bolsonaro durante ocho años por "abusos de poder" en las elecciones

Brasilia. El expresidente brasileño y líder ultraderechista Jair Bolsonaro fue despojado hoy sus derechos políticos por la Justicia electoral, que le declaró culpable de "abusos de poder" durante la campaña que el año pasado llevó al poder al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Con esta decisión, adoptada por cinco votos frente a dos en el Tribunal Superior Electoral (TSE), Bolsonaro, de 68 años, no podrá concurrir a cargos electivos ni ejercer puestos en la administración pública durante un plazo de ocho años, contados a partir de octubre de 2022, cuando se celebraron los comicios ganados por Lula.

UCRANIA ZELENSKI

Zelenski: “la OTAN sin Ucrania no es la OTAN”

Kyiv. "La OTAN sin Ucrania no es la OTAN" y ésta no puede permitirse cerrarle las puertas o darle largas al país del espacio euroatlántico con más experiencia en defender los valores y el territorio de la Alianza y en utilizar sus armas, dijo hoy el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, preguntado por EFE por sus expectativas ante la próxima cumbre aliada de Vilna. Durante una entrevista con un grupo de medios españoles, entre ellos EFE, Zelenski dijo que “en el continente europeo no hay ejércitos con la experiencia del de Ucrania y Dios nos libre de que haya en ningún otro país europeo una guerra”, al ser preguntado por la posibilidad de que su país no reciba en la cumbre de Vilna garantías de que será aceptado en la Alianza después de la guerra.

UCRANIA ZELENSKI

Líderes latinoamericanos bloquearon invitación de Sánchez a Zelenski

Kyiv. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, invitó al jefe del Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, a participar en la cumbre Unión Europea-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) en julio en Bruselas, pero algunos países latinoamericanos "bloquearon" la presencia de Zelenski. Así lo reveló hoy en una entrevista con un grupo de medios españoles, entre ellos EFE, el propio presidente ucraniano, que agradeció a Sánchez su apoyo para ayudar a Ucrania a acercarse a Latinoamérica. "Él me invitó, pero algunos líderes de Latinoamérica bloquearon esta invitación", dijo Zelenski, que expresó su disposición a visitar Latinoamérica y España.

UCRANIA GUERRA

Ucrania refuerza su frontera con Bielorrusia mientras presiona en todos los frentes

Moscú/Kiev. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ordenó hoy reforzar la frontera norte ante la llegada a Bielorrusia del jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, y de algunos de sus comandantes, mientras que el Ministerio de Defensa del país informó de avances en todas las direcciones. "La decisión es que el comandante en jefe, Valeri Zaluzhni, y el comandante de 'Pivnich' (Grupo de Fuerzas Norte), Serguí Naev, apliquen un conjunto de medidas para reforzar esta dirección", escribió Zelenski en Telegram tras una reunión del Estado Mayor del Comandante en Jefe Supremo con los mandos militares.

EEUU LGTB

Biden advierte de que el fallo del Supremo allana la discriminación al colectivo LGTBI

Washington, 30 jun. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este viernes que el Tribunal Supremo ha abierto la puerta a la discriminación contra el colectivo LGTBI con el fallo en el que da la razón a una diseñadora cristiana que se niega a hacer páginas web para bodas homosexuales. "Me preocupa profundamente que la decisión conlleve una mayor discriminación contra los estadounidenses del colectivo LGTBI", subrayó el mandatario en un comunicado publicado tras darse a conocer el fallo.

VENEZUELA ELECCIONES

Venezuela confirma la inhabilitación de la precandidata opositora María Corina Machado

Caracas. La Contraloría General de Venezuela confirmó que la opositora María Corina Machado, inscrita para participar en las primarias de octubre, previas a as elecciones presidenciales de 2024, se encuentra inhabilitada para competir por un cargo de elección popular por un total de 15 años, informó hoy el diputado del Parlamento José Brito. La Contraloría indicó, de acuerdo con un documento compartido por el equipo de prensa de Brito, que Machado está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular, después de una investigación patrimonial.

FRANCIA DISTURBIOS

Los disturbios en Francia llevan a cancelar conciertos, se reduce el transporte público

París. Los disturbios en Francia tras la muerte, el pasado martes, del adolescente Nahel por el disparo de un policía han provocado una oleada de cancelaciones de conciertos y de reservas de hotel, mientras el Gobierno ha recortado ciertos servicios de transporte público. En una reunión extraordinaria, el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, ha decidido extender hoy a todo el país la restricción de circulación de autobuses y tranvías, que no podrán funcionar a partir de las 21.00 horas (19.00 GMT) hasta la mañana siguiente, hasta nueva orden. También se ha prohibido temporalmente la venta de morteros para el lanzamiento de fuegos artificiales, bidones de gasolina, ácidos y otros productos inflamables y químicos.

UE CUMBRE

Hungría y Polonia estropean la unidad que la UE trata de mantener en política migratoria

Bruselas. Hungría y Polonia estropearon la unidad que la Unión Europea trata de mantener en la negociación de la reforma migratoria, al bloquear unas conclusiones en la cumbre europea de este jueves y viernes, pero no socavaron la esperanza de lograr pronto un acuerdo sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo. "Desde febrero se han hecho muchos progresos, existe la voluntad de actuar de la manera más operativa posible", indicó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que destacó que "hoy contamos con una mayoría abrumadora" que apoya el proceso y el pacto migratorio". Añadió que, aunque "dos países han manifestado que están en total desacuerdo" con el pacto migratorio y el proceso de toma de decisiones, "25 países, por contra, lo apoyan". "Tenemos una tranquilidad absoluta y sangre fría para continuar con el proceso", señaló Michel.

ONU MALI

Consejo de Seguridad aprueba el fin de la misión de paz en Mali y su retirada en 6 meses

Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hoy por unanimidad el fin de la misión de paz en Mali (Minusma), que ha estado presente en el país durante los diez últimos años, a petición expresa del Gobierno de Mali. Su mandato expiraba precisamente hoy, por lo que desde ahora el nuevo mandato es sólo para organizar su retirada. El proyecto de resolución, presentado por Francia, prevé un periodo de retirada de seis meses, mayor que los tres meses que pedía el Gobierno del país africano, pero menor del que los expertos de la ONU consideran realista para poder sacar del país a los 13.000 soldados y 4.000 agentes civiles de la misión.

