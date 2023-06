"The Horror of Dolores Roach" o "Futurama", propuestas de series perfectas para julio

Madrid, 30 jun. Empieza el mes de julio y llega el invierno en el hemisferio sur, el mejor momento para disfrutar de un puñado de series en casa. Desde la terrorífica "The horror of Dolores Roach" a la luminosa "The resort", o los nuevos capítulos de la serie de culto "Futurama".

"THE HORROR OF DOLORES ROACH", TERROR Y CANIBALISMO

Amazon Prime Video propone una historia de terror y canibalismo en ocho episodios basada en un podcast inspirado en Swenney Todd y protagonizada por Justine Machado. Dolores descubre que el mundo ha cambiado drásticamente tras salir de la prisión en la que ha pasado 16 años injustamente encarcelada. Su viejo amigo drogadicto Luis (Alejandro Hernández) le deja trabajar como masajista en el sótano de su tienda de empanadas.

NUEVOS CAPÍTULOS PARA LA SERIE DE CULTO "FUTURAMA"

La serie de animación creada por Matt Groening regresa con su reparto original 10 años después con una undécima temporada de diez nuevos capítulos que abordan temas que van desde una pandemia que asola la ciudad, al bitcoin, o la televisión por streaming. Y también resolverán algunos misterios de la serie, como la evolución de la épica historia de amor entre Fry y Leela, los contenidos de la caja de arena de Nibbler, la historia secreta del malvado Robot Santa o el paradero de los renacuajos de Kif y Amy.

"GHOSTS OF BEIRUT", la historia del Beirut de los 80

"Ghosts of Beirut" revela los orígenes de Mughniyeh, de 21 años, (también conocido como The Ghosts) que emergió de la oscuridad y fue responsable de más muertes estadounidenses que cualquier otro individuo antes del 11 de septiembre. Contada desde las perspectivas estadounidense, israelí y libanesa, la serie está basada en una extensa investigación de eventos aún clasificados que abarca décadas y entrelaza entrevistas reales con agentes de la CIA y del Mossad.

"BLACKPORT": LUCHA DE PODER EN UNA PAREJA ISLANDESA

Thriller islandés en ocho capítulos ambientado en la década de 1980 durante el auge de la industria pesquera en el país e inspirado en hechos reales. Galardonada en festivales como Series Mania o Serializados, la serie sigue la vida de una pareja, Harpa y Grimur, que junto a sus amigos de la infancia construyen un pequeño imperio pesquero. Sin embargo, la lucha por el poder corrompe profundamente a la pareja, dando como resultado una enemistad de celos, codicia y traición.

EL "DJANGO" DE SERGIO CORBUCCI, AHORA COMO SERIE

Basada en la película de culto de Sergio Corbucci, "Django" relata la historia de un hombre que busca venganza y acaba luchando por una causa mayor. Es Texas, a finales del siglo XIX. Django llega a un árido pueblo situado al fondo de un cráter en busca de los hombres que asesinaron a su familia, pero descubre que su hija Sarah ha sobrevivido y está allí.

"THE COMPANY YOU KEEP", NUEVA SERIE DE MILO VENTIMIGLIA

Una noche de pasión hace que el amor surja entre el estafador Charlie (Milo Ventimiglia) y la agente de la CIA encubierta Emma (Catherine Haena Kim), quienes, sin saberlo, están en camino de tener una colisión profesional. Creada por Phil Klemmer y Julia Cohen a partir de una serie coreana 'My Fellow Citizens', la serie se estrena con diez episodios.

STEVEN SODERBERG DIRIGE A CLARE DANES EN EL THIRLLER "FULL CIRCLE"

Serie de seis episodios dirigida por el prestigioso realizador estadounidense Steven Soderberg, que aborda por cuarta vez un proyecto en episodios tras el éxito de "The Knick" (2014). Esta vez aborda la investigación sobre un secuestro fallido en la que se descubren secretos guardados desde hace mucho tiempo y que conectan múltiples personajes y culturas en la ciudad de Nueva York actual. Con Claire Danes, Zazie Beetz y Dennis Quaid en su reparto.

"MONARCH": SUSAN SARANDON, LA MATRIARCA DE LOS ROMAN

Drama centrado en la ambiciosa familia Roman, que construyó un imperio de música country. Aunque su nombre es sinónimo de honestidad, la base del éxito de esta familia es una mentira, y cuando una peligrosa verdad sale a la luz, el reinado de los Roman como realeza del country se ve en peligro. Nicky Roman (Susan Sarandon), la brillante heredera de la corona, que ya lucha contra una industria y un mundo en su contra, no se detendrá ante nada para proteger el legado de su familia.

"PROFESSIONALS", ACCIÓN A TOPE CON BRENDAN FRASER Y ELENA ANAYA

Estreno en julio de esta trepidante serie de acción titulada "Professionals", con Brendan Fraser, Tom Welling y Elena Anaya en el reparto principal, que consta de 10 episodios de una hora.

Creada por Michael Colleary y Jeff Most la serie arranca con la explosión de un satélite médico perteneciente al millonario Peter Swann (Fraser), que junto a su prometida, la visionaria Doctora Gracia Dávila (Anaya), decide contratar los servicios de un exoficial de contrainteligencia llamado Corbo (Welling) para averiguar las verdaderas causas del ataque.

Día 28.-

@BETACOQUETA ESTRENA OTRA SERIE EN NETFLIX: "UN CUENTO PERFECTO"

Tercera adaptación de la superventas Elísabeth Benavent, esta vez "Un cuento perfecto", convertido en una serie de ocho episodios que protagonizan Anna Castillo y Álvaro Mel, a quienes acompaña un reparto "de lujo": Ana Belén, Ingrid García-Jonsson, Elena Irureta y Lourdes Hernández (Russian Red) entre otros.

Margot (Anna Castillo) es la heredera de un importante imperio hotelero que acaba de salir corriendo de su propia boda; David (Álvaro Mel) subsiste con tres trabajos y durmiendo en el sofá de sus mejores amigos. Cuando la casualidad hace que sus caminos se unan, descubrirán que pueden ayudarse a recuperar a sus parejas. EFE

