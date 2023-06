Políticos venezolanos en el exilio rechazan la inhabilitación de María Corina Machado

Caracas, 30 jun. Políticos opositores de Venezuela en el exilio rechazaron este viernes la inhabilitación política a la antichavista María Corina Machado, que le impide, durante 15 años, postularse a cualquier cargo de elección popular.

La inhabilitación se hizo pública después de que el diputado José Brito pidiera información a la Contraloría General sobre el estatus de Machado, quien se inscribió como candidata a las primarias opositoras del 22 de octubre, de las que saldrá el rival del chavismo para las presidenciales de 2024.

Tras conocerse la noticia, las reacciones no se hicieron esperar, tanto dentro como fuera de Venezuela, donde se encuentran exiliados numerosos políticos opositores, entre ellos, Juan Guaidó, Leopoldo López o Antonio Ledezma.

Guaidó, exdiputado y expresidente del Parlamento, que actualmente reside en Estado Unidos, expresó su rechazo a través de Twitter, donde señaló que el presidente Nicolás Maduro sigue la ruta de Nicaragua, al inhabilitar a políticos.

"Maduro asume el camino Nicaragua. Así pretende el dictador seguir aferrado al poder, persiguiendo e inhabilitando a la alternativa democrática. Rechazamos la medida de la dictadura en contra de María Corina Machado", dijo el opositor.

Además, reiteró que, ante estos hechos, "el mundo no puede mirar hacia otro lado" y que "es necesario avanzar con determinación para que Venezuela recupere su democracia".

Por su parte, López, coordinador nacional del partido Voluntad Popular y exalcalde del municipio de Chacao, que reside en España desde 2020, transmitió su apoyo a la inhabilitada en la misma red social.

"Todo nuestro apoyo a María Corina ante esta cobarde maniobra de Maduro. Esto ratifica la importancia de las primarias, diga lo que diga la dictadura. Ellos ya lo han dicho, van a inhabilitar a todos", manifestó.

Consideró que es necesario "seguir con las primarias", con el objetivo de "movilizar a millones de venezolanos comprometidos con salir de la dictadura y conquistar la libertad", y subrayó que "en octubre, no solo se eligen candidatos, se va a elegir una ruta política".

También Ledezma, exiliado en España después de desempeñar diversos cargos públicos en Venezuela, aseguró que la inhabilitación a Machado se produjo por el "miedo" que, en su opinión, le tiene el oficialismo a la opositora.

"Miedo es poco, le tienen pavor a María Corina, y ella les dice: 'Hay un solo ente, una sola voz que habilita, y ese es el pueblo de Venezuela'. La lucha sigue, es hasta el final, hasta que caiga la tiranía", escribió Ledezma, exalcalde de Caracas, exlegislador y exgobernador.

Según la Contraloría, Machado fue inhabilitada tras una investigación patrimonial en la que -aseguró la institución- se determinaron errores y omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas.

No obstante, la Contraloría no aclaró en qué fecha comenzó a contar el tiempo de inhabilitación, ya que en 2015 la institución le aplicó esta medida por un año, con el argumento de que Machado no incluyó "conceptos" de carácter laboral en su declaración jurada de patrimonio, lo que le impidió postularse a diputada del Parlamento. EFE

