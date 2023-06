Panamá y la Alianza por la Protección Marina se unen para luchar contra la pesca ilegal

Ciudad de Panamá, 30 jun. El Gobierno de Panamá y la ONG estadounidense Alianza por la Protección Marina (MPA, por sus siglas en inglés) anunciaron este viernes un acuerdo para luchar contra la pesca ilegal en el país centroamericano con una embarcación que se usará para aumentar la vigilancia en áreas protegidas y dando formación a poblaciones costeras.

“Con esta plataforma fortaleceremos la capacidad de mantener presencia, no solamente hasta las 200 millas en la zona económica exclusiva, sino que también permitirá fortalecer la red de comunicaciones con los diferentes elementos y recursos con que cuenta el Servicio Nacional Aeronaval", dijo el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino.

La embarcación de MPA "Sharkwater" hará "vigilancia, control y fiscalización en las áreas marítimas protegidas del Golfo de Montijo (en el Pacífico), el Golfo de Chiriquí (cerca de Costa Rica), la zona económica inclusiva del Pacífico panameño, incluyendo la zona especial de protección marina de Coiba", señaló Pino durante el evento.

Sharkwater será tripulada por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) junto con miembros de la ONG y la Autoridad Marítima de Panamá para monitorear y prevenir delitos contra los recursos naturales y la vida silvestre cometidos en las áreas jurisdiccionales marinas del país, según la información oficial.

Así, el Senan reforzará las redes de comunicaciones "contribuyendo a fortalecer la red de control y monitoreo de la extensa superficie de responsabilidad", según Pino.

La alianza entre la ONG y el Gobierno panameño también implica dar capacitación a miembros de las comunidades costeras cercanas a las áreas protegidas y realizar campañas educativas para crear conciencia de la pesca ética y responsable.

"La pesca ilegal no regulada, no reglamentada no es solo una preocupación ambiental. Es también una preocupación social, económica y de seguridad y merece recibir toda la atención posible", declaró el presidente de la Alianza por la Protección Marina, Pritam Singh.

En marzo, Panamá elevó a más del 54 % la protección de su zona económica exclusiva con la ampliación a más de 93.000 kilómetros cuadrados de la reserva marina Banco Volcán, situada en el Caribe y creada en el 2015 con apenas 14.000 kilómetros cuadrados, marcando así un hito en la materia. En 2021 el país había protegido el 30 % de sus mares al ampliar la reserva de la Cordillera de Coiba (Pacífico).

La Alianza por la Protección Marina es una ONG que protege las áreas marinas de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como otras actividades criminales relacionadas, asistiendo y trabajando en estrecha colaboración con las autoridades pertinentes en la región del Corredor Marino de Conservación del Pacifico Este Tropical (CMAR), según información del Gobierno panameño. EFE

