Disney estrena "Rogers: The Musical", una historia del Capitán América

Los Ángeles (EE.UU.), 29 jun. El parque temático de Disney en California presentó este jueves el espectáculo "Rogers: The Musical", una obra que sigue la historia del Capitán América y que se suma a las celebraciones del centenario del gigante del entretenimiento.

Con una orquesta de 60 músicos y una coreografía original que incorpora estilos de baile de distintas décadas, "Rogers" relata el origen del Capitán América de Steve Rogers y desarrolla el fragmento presentado en la serie "Hawkeye" (2021) de Disney+.

La pieza también explora la relación del personaje con Peggy Carter y retoma objetos icónicos de Rogers que han sido clave en las películas de "Avengers".

El musical indaga en temas como el heroísmo, el romance y el descubrimiento personal, y está dedicado a los aficionados al teatro y a los fans de los superhéroes de Marvel.

El dinámico espectáculo mezcla diferentes géneros musicales que van del jazz al funk, la música clásica y las baladas románticas, entre las que se incluyen cinco canciones inéditas y arreglos originales para temas como "Star Spangled Man", de la cinta de 2011 "Captain America: The First Avenger", y "Save the City", de la serie "Hawkeye".

La obra de 30 minutos de duración estará disponible por tiempo limitado desde este viernes hasta el 31 de agosto próximo en el parque temático de atracciones ubicado en Anaheim, California.

Disney celebra sus 100 años exactamente el próximo 16 de octubre y las actividades de celebración en torno a ello se han ido adaptando a los distintos parques que tiene repartidos alrededor del mundo. EFE

