Soldados del Ejército birmano desertan y se unen a la oposición en plena batalla

Bangkok, 29 jun. Un grupo de soldados de una subdivisión del Ejército birmano desertó y se unió a las milicias opositoras contra las que luchaban en Birmania (Myanmar), haciendo que ganaran terreno tras días de enfrentamientos en el este del país, sumido en la semianarquía a raíz del golpe de Estado de 2021.

Los hechos ocurrieron entre el 13 y el 19 de junio en el estado oriental de Kayah, cuando tras un "intenso" combate con guerrillas de las minorías étnicas, se perdió el contacto con un batallón del Ejército, para después comprobar que "algunos miembros (sin especificar el número) habían traicionado al Estado y al Ejército, uniéndose a los terroristas del KNPP y KNDF (guerrillas de Kayah)".

Así lo describe este jueves el diario oficial The Global New Light of Myanmar, en una rara admisión por parte de un medio controlado por la junta militar de deserciones en las filas del Ejército.

"El Tatmadaw (el Ejército birmano) está tomando medidas para recapturar algunas de las posiciones", añade el rotativo.

La noticia se produce cuando aumentan las informaciones que apuntan a que el Ejército está perdiendo terreno en el país.

El Instituto de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), subrayó en un informe esta semana que las fuerzas de la oposición luchan solo a un "puñado" de millas de la capital, Naypyidó, y que están aumentando la batalla alrededor de Rangún, la ciudad más grande de Birmania.

El informe cita también al Consejo Especial de Asesoramiento para Birmania, un grupo independiente de expertos, el cual afirmó recientemente que la junta solo controla cerca de la quinta parte de los municipios del país.

El golpe del 1 de febrero de 2021 derrocó el gobierno civil de Aung San Suu Kyi y puso fin a una década de transición democrática, lo que suscitó la creación de grupos opositores como las fuerzas para la defensa del pueblo (PDF), que han ganado terreno al Ejército, en ocasiones aliándose a guerrillas étnicas, las cuales llevan décadas combatiendo a las fuerzas armadas.

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) aseguró ayer en un informe anual que los niveles de conflicto aumentaron de forma "consistente" en Birmania en 2022, con un 87 por ciento de incremento interanual de las muertes vinculadas al mismo.

Por su parte, el relator de la ONU para los derechos humanos en Birmania, Tom Andrews, advirtió la pasada semana de que la crisis birmana "se ha vuelto invisible para buena parte del mundo" y recordó que, desde el golpe, más de 3.600 civiles han muerto a manos de las autoridades, 19.000 presos políticos han sido encarcelados y más de 1,5 millones de personas han sido desplazadas. EFE

bkk-pav-ak/grc/mj