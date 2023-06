Liberados 125 soldados del Ejército sudanés en manos de las FAR por el Aíd al Adha

El Cairo, 29 jun. Un total de 125 soldados de las Fuerzas Armadas de Sudán, que estaban retenidos por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), fueron liberados ayer con motivo del Aíd al Adha o Fiesta del Sacrificio en una operación en la que actuó como mediador el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), anunció hoy la organización.

"Este paso positivo significa que las familias celebrarán Aíd al Adha con sus seres queridos. Estamos dispuestos a actuar como intermediarios neutrales para la liberación de detenidos de todas las partes en conflicto, siempre que se nos solicite", dijo el jefe de la delegación del CICR en Sudán, Jean Christophe Sandoz, en un comunicado.

Los equipos del CICR transportaron a los soldados liberados, incluidos 44 militares heridos, en autobús desde Jartum a Wad Madani, al sur de la capital sudanesa y donde muchos sudaneses están huyendo al ser una zona relativamente segura.

El 26 de junio, el CICR también facilitó la liberación de 14 heridos detenidos en Al Fasher, Darfur, en el oeste de Sudán y uno de los peores escenarios de este conflicto que comenzó el pasado 15 de abril entre el Ejército regular y las FAR.

El pasado martes, las FAR anunciaron que liberarían unos 100 soldados del Ejército "que fueron engañados" para "pelear una batalla que no era suya" con motivo de la celebración musulmana, aunque hasta el momento, el Ejército no ha reaccionado ante esta información.

Hoy es el segundo día de una tregua que ya fue ayer violada por los disparos y bombas que se suceden continuamente en Jartum.

Las partes en conflicto no han respetado casi ninguna de las treguas humanitarias alcanzadas desde el inicio de los combates, pese a haberse comprometido ante los mediadores a garantizar el flujo de ayuda y a proteger a los civiles y al personal humanitario.

El conflicto en Sudán ha provocado el desplazamiento interno y externo de casi 3 millones de personas, mientras que más de 1.173 civiles han muerto y 11.704 han resultado heridos, según la ONU. EFE

