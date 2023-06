La OTAN: acto "censurable" como quema de Corán en Suecia no es ilegal en sistema jurídico

Bruselas, 29 jun. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó hoy que acciones "ofensivas" y "censurables" como la quema de un ejemplar del Corán junto a una mezquita en Estocolmo "no son necesariamente ilegales en el sistema jurídico soberano".

"Entiendo la emoción y la profundidad de sentimiento que esto causa y acciones que son ofensivas y censurables no son necesariamente ilegales en un sistema jurídico soberano", declaró Stoltenberg en una rueda de prensa junto al primer ministro de Bulgaria, Nikolai Denkov, con quien se reunió hoy en Bruselas.

Un individuo quemó el miércoles un ejemplar del Corán junto a una mezquita en Estocolmo, en el primer acto de este tipo autorizado por la Policía sueca después de que los tribunales revocaran recientemente una prohibición anterior de las autoridades apelando a motivos de seguridad.

El acto, al que acudieron unas 200 personas y que contó con fuerte presencia policial, transcurrió sin incidentes graves, aunque una persona fue retenida por la policía por llevar una piedra en la mano.

La quema de un ejemplar del Corán en enero pasado delante de la Embajada turca a cargo del ultraderechista danés-sueco Rasmus Paludan provocó una ola de protestas en el exterior, incluida Turquía, que mantiene el bloqueo a la ratificación del ingreso de Suecia en la OTAN, aprobado hace un año en la cumbre de Madrid.

La Policía sueca decidió denegar el permiso en febrero a dos peticiones de quema del Corán aludiendo a los riesgos que para la seguridad de Suecia podrían tener actos de ese tipo, pero la Justicia rechazó ese argumento en varias instancias en meses posteriores.

Stoltenberg indicó hoy que también se han visto protestas contra Turquía y la OTAN las últimas semanas en Suecia.

"No me gustan, pero defiendo el derecho a no estar de acuerdo. Esto es parte de la libertad de expresión", comentó.

En cualquier caso, el secretario general de la OTAN señaló que lo "importante" para él es avanzar en el proceso de adhesión a la organización transatlántica de Suecia, que sigue pendiente de que Turquía y Hungría den su visto bueno.

Budapest ha criticado la actitud "hostil" de Suecia y ha apuntado a que es necesario resolver una "amplia cantidad de quejas", mientras que Ankara reprocha a este país nórdico que no extradite a personas vinculadas a organizaciones que considera terroristas, especialmente del ámbito kurdo.

La quema del Corán en Suecia supone un nuevo obstáculo en el proceso de adhesión del país nórdico.

Stoltenberg recordó que el jueves de la próxima semana ha convocado a representantes de Turquía, Finlandia y Suecia a una reunión en Bruselas para intentar desbloquear el acceso de Estocolmo a la Alianza.

En la cita participarán los ministros de Exteriores, los asesores de seguridad nacional y los jefes de inteligencia de los tres países.

"Mi mensaje sigue siendo que Suecia ha cumplido con todas sus obligaciones, incluidas las obligaciones que Suecia, Turquía y Finlandia acordaron en la cumbre de la OTAN en Madrid el año pasado", expuso. EFE

