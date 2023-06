Jueves, 29 de junio de 2023 (08.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Ucrania anuncia avances de más de 1 kilómetro junto a Bajmut y en el sur

Kiev. La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, informó hoy de nuevos avances de sus tropas de más de 1 kilómetro en tres zonas distintas de los frentes del este y el sur, y aseguró que las fuerzas ucranianas están provocando pérdidas sustanciales al Ejército ruso. “La operación ofensiva de nuestras Fuerzas Armadas continúa en las direcciones de Melitópol, Berdiansk y Bajmut”, según Maliar. La viceministra anunció un avance ucraniano “de 1.300 metros en dirección a Berdiansk”, un puerto del Mar de Azov ocupado por Rusia. También en el sur, Maliar explicó que las fuerzas de Kiev han logrado consolidar las posiciones conquistadas en los últimos días en el eje Rivnopil-Volodine.

Rusia entierra en fosas comunes a los muertos en las inundaciones en Jersón, según Kiev

Kiev. Las fuerzas de ocupación rusas en la provincia de Jersón están enterrando en fosas comunes los cuerpos de quienes murieron en las inundaciones provocadas por la voladura de una central hidroeléctrica situada en territorio controlado por Rusia, según un parte militar del Ejército ucraniano. “El mando de las fuerzas de ocupación rusas ha tomado la decisión de enterrar a los muertos en fosas comunes sin tomarles muestras de ADN y sin poner ningún signo en el lugar de sepultura”, dice esa nota publicada anoche.

Ucrania detiene a agente ruso por ayudar a dirigir un misil contra pizzería de Kramatorsk

Kiev. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha detenido a un supuesto agente de la inteligencia rusa que habría dado indicaciones sobre el terreno para que el Ejército ruso alcanzara este martes en un ataque con misiles una pizzería del centro de la ciudad Kramatorsk, situada cerca del frente en la provincia de Donetsk (oeste). Según el último informe oficial, doce personas, entre ellas tres menores, murieron como consecuencia del ataque y más de sesenta resultaron heridas de diversa consideración. El detenido trabajaba en una empresa de transporte de gas y vivía en Kramatorsk.

Surovikin podría haber sido detenido por vínculos con la sublevación de Wagner, según medios

Moscú. El diario ruso The Moscow Times informó este miércoles, citando fuentes del Ministerio de Defensa de Rusia, de la detención del general ruso Serguéi Surovikin por presuntos vínculos con la sublevación del grupo de mercenarios Wagner del pasado fin de semana. "El asunto con él no estaba OK. Para las autoridades. No puedo decir más", señaló una de las fuentes citadas por el periódico. De momento, ni el Ministerio de Defensa de Rusia ni ninguna otra institución oficial ha hecho declaraciones al respecto.

Al menos 150 detenidos en una nueva jornada de disturbios por la muerte de un joven negro

París. Al menos 150 personas resultaron detenidas esta madrugada en la segunda noche de disturbios en Francia por la muerte a manos de la Policía de un adolescente negro de 17 años en la ciudad de Nanterre, en las afueras de París. La muerte del joven por los disparos de un policía que alegó haber utilizado su arma en legítima defensa -una versión desmentida por las imágenes en vídeo del suceso- ya había generado disturbios la noche anterior en la que hubo una treintena de detenidos, una cuarentena de vehículos incendiados y 24 policías heridos.

HRW acusa al Ejército de Burkina Faso de ejecuciones sumarias y desapariciones forzosas

Uagadugú. El Ejército de Burkina Faso ejecutó sumariamente al menos a nueve hombres y mató a otros dieciocho tras su desaparición forzosa en tres sucesos ocurridos desde el pasado febrero, denunció hoy Human Rights Watch (HRW). Los hechos ocurrieron en la provincia de Séno, en la norteña región de Sahel, precisó la ONG pro derechos humanos en un comunicado. "Los militares presuntamente cometieron estos abusos durante operaciones de contrainsurgencia contra grupos armados islamistas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico del Gran Sahara que cruzaron al país desde Malí en 2016", señaló HRW.

Cruz Roja media en la liberación de 125 soldados sudaneses capturados por paramilitares

Ginebra. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció hoy la liberación de 125 soldados del ejército de Sudán que habían sido capturados por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un proceso en el que la organización actuó como intermediador neutral. Equipos de CICR transportaron en autobús a los soldados, 44 de ellos heridos, desde la capital sudanesa, Jartum, a la localidad de Wad Madani, 200 kilómetros al sureste, indicó la organización en un comunicado. El pasado 26 de junio, el comité también participó en la liberación de 14 heridos que permanecían detenidos en la localidad de Al Fasher, en la región occidental sudanesa de Darfur.

Los grandes bancos de EE. UU. superan los test de estrés de la Fed pese a la incertidumbre

Washington. Los 23 mayores bancos de EE. UU. superaron los test de estrés anuales de la Reserva Federal (Fed) a pesar de la incertidumbre bancaria que acabó con Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank en marzo, anunció este miércoles el banco central estadounidense. Según los análisis de la Fed, los bancos se mantuvieron "por encima de los requisitos de capital" durante una hipotética recesión global, a pesar de perder más de 500.000 millones de dólares (458.227 millones de euros al cambio del miércoles) en las proyecciones.

Mueren en un tiroteo un hombre armado y un miembro del consulado de EE. UU. en Yeda

Riad. Las fuerzas de seguridad dispararon este miércoles a un hombre que mostró un arma de fuego cerca del consulado de EE. UU. en la ciudad costera saudí de Yeda, a orillas del mar Rojo, lo que llevó a un tiroteo que provocó la muerte del individuo y de un miembro de la misión diplomática, informó la agencia oficial de noticias SPA. "A las 18.45 hora local (15.45 GMT) una persona detuvo su vehículo cerca del edificio del consulado estadounidense en la ciudad de Yeda y salió portando un arma de fuego en la mano, por lo que las fuerzas de seguridad competentes tomaron la iniciativa según requería la situación", afirmó la Policía de la región de La Meca, a la que pertenece Yeda, a través de la agencia saudí SPA.

Los "buenos oficios" de Chile logran destrabar el futuro de la Alianza del Pacífico

Lima. Los "buenos oficios" ejercidos por Chile, tal como destacó su canciller, Alberto van Klaveren, permitieron destrabar este miércoles las diferencias políticas que impedían que México entregara a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, uno de los organismos de integración más exitosos de la región. Este miércoles se informó que Chile asumió de manera provisional la Presidencia de la Alianza, vacía a causa de la resistencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de cedérsela a su homóloga de Perú, Dina Boluarte, cuyo mandato desconoce y critica desde la destitución de su antecesor, Pedro Castillo.

Madonna pospone su gira "Celebration" debido a una infección bacteriana "grave"

Los Ángeles (EE. UU.). Madonna ha pospuesto su gira "Celebration" debido a la que la cantante sufre una "infección bacteriana grave" que le ha obligado a estar ingresada varios días en una unidad de cuidados intensivos (UCI), informó este miércoles su representante Guy Oseary. "El sábado 24 de junio, Madonna desarrolló una infección bacteriana grave que hizo que estuviera ingresada por varios días en la UCI. Su salud mejora, pero todavía está bajo cuidado médico. Se espera que se recupere totalmente", dijo Oseary en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

Millones de canadienses sufren los efectos del humo de los incendios forestales de Quebec

Toronto (Canadá). La calidad del aire de algunas de las principales ciudades canadienses se situó este miércoles en niveles dañinos para la salud a causa del humo generado por más de un centenar de incendios que están consumiendo miles de kilómetros cuadrados de bosque en Quebec. Toronto, la mayor urbe del país, amaneció este miércoles con un olor agrio en el aire generado por una espesa capa de humo que en muchos puntos de la ciudad impedía ver la Torre CN, uno de sus símbolos más característicos y de más de 500 metros de altura. EFE

