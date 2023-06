Jueves, 29 de junio de 2023 (04.00 GMT)

RUSIA REBELIÓN

Surovikin podría haber sido detenido por vínculos con sublevación de Wagner, según medios

Moscú. El diario ruso The Moscow Times informó este miércoles, citando fuentes del Ministerio de Defensa de Rusia, de la detención del general ruso Serguéi Surovikin por presuntos vínculos con la sublevación del grupo de mercenarios Wagner del pasado fin de semana. "El asunto con él no estaba OK. Para las autoridades. No puedo decir más", señaló una de las fuentes citadas por el periódico. Según la otra fuente, "por lo visto él (Surovikin) eligió el bando (de Wagner) y lo agarraron por los huevos".

Putin retoma su agenda mientras surgen informaciones sobre purgas tras la rebelión armada

Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, retomó este miércoles su agenda normal tras dedicar cuatro días a apagar las consecuencias de la rebelión armada encabezada por el este martes exiliado jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, mientras surgen las primeras informaciones sobre una purga en las filas de las Fuerzas Armadas. Pese a haberse cerrado el caso penal contra el empresario de 62 años de San Petersburgo, Putin sugirió que Prigozhin puede no estar tan libre de persecuciones judiciales en su exilio en Bielorrusia.

Los grandes bancos de EE.UU. superan los test de estrés de la Fed pese a la incertidumbre

Washington. Los 23 mayores bancos de EE.UU. superaron los test de estrés anuales de la Reserva Federal (Fed) a pesar de la incertidumbre bancaria que acabó con Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank en marzo, anunció este miércoles el banco central estadounidense. Según los análisis de la Fed, los bancos se mantuvieron "por encima de los requisitos de capital" durante una hipotética recesión global, a pesar de perder más de 500.000 millones de dólares (458.227 millones de euros al cambio del miércoles) en las proyecciones.

La muerte de un menor a tiros por la policía amenaza con incendiar socialmente Francia

París. La muerte en la ciudad de Nanterre de un joven negro de 17 años por los disparos de un policía que alegó haber utilizado su arma en legítima defensa -una versión desmentida por las imágenes del suceso grabadas en vídeo- amenaza con generar un incendio social en Francia. El presidente, Emmanuel Macron, y varios miembros de su Gobierno, se esforzaron este miércoles en mostrar solidaridad con la familia del Naël, al subrayar que su muerte es "inexplicable e inexcusable", y hacer llamamientos a la calma, después de una primera noche de disturbios en la que hubo una treintena de detenidos, una cuarentena de vehículos incendiados y 24 policías heridos.

Mueren en un tiroteo un hombre armado y un miembro del consulado de EE.UU. en Yeda

Riad. Las fuerzas de seguridad dispararon este miércoles a un hombre que mostró un arma de fuego cerca del consulado de EEUU en la ciudad costera saudí de Yeda, a orillas del mar Rojo, lo que llevó a un tiroteo que provocó la muerte del individuo y de un miembro de la misión diplomática, informó la agencia oficial de noticias SPA. "A las 18:45 hora local (15:45 GMT) una persona detuvo su vehículo cerca del edificio del consulado estadounidense en la ciudad de Yeda y salió portando un arma de fuego en la mano, por lo que las fuerzas de seguridad competentes tomaron la iniciativa según requería la situación", afirmó la Policía de la región de La Meca, a la que pertenece Yeda, a través de la agencia saudí SPA.

La Guardia Costera de EE.UU. haya posibles "restos humanos" entre los escombros del Titan

Washington. La Guardia Costera de Estados Unidos informó este miércoles que ha encontrado posibles "restos humanos" entre los escombros del sumergible Titan, que implosionó el pasado 18 de junio cuando descendía hacia los restos del Titanic, con cinco ocupantes a bordo. Los restos fueron hallados "entre" los escombros del sumergible y serán analizados por "profesionales médicos" en EE.UU., informó la Guardia Costera del país en un comunicado. EE.UU. abrió el pasado domingo una pesquisa de alto nivel, conocida como una Junta Marina de Investigación (MBI, en inglés), para indagar en el accidente del sumergible.

Biden pone la economía en el centro de su campaña para 2024 con una nueva idea, "Bidenomics"

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso este miércoles la economía en el centro de su campaña electoral para 2024 con un discurso en el que delineó su visión para mejorar la vida de la clase trabajadora con apoyo a los sindicatos e impuestos a los ricos, una idea bautizada como "Bidenomics". Este intento de proporcionar al electorado un mensaje fresco de cara a los comicios de 2024 supone el mayor esfuerzo hecho hasta ahora por la Casa Blanca para convencer al público de que las políticas económicas del mandatario han ayudado al país a recuperarse de la pandemia y seguir creciendo.

Los "buenos oficios" de Chile logran destrabar el futuro de la Alianza del Pacífico

Lima. Los "buenos oficios" ejercidos por Chile, tal como destacó su canciller, Alberto van Klaveren, permitieron destrabar este miércoles las diferencias políticas que impedían que México entregara a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, uno de los organismos de integración más exitosos de la región. Este miércoles se informó que Chile asumió de manera provisional la Presidencia de la Alianza, vacía a causa de la resistencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de cedérsela a su homóloga de Perú, Dina Boluarte, cuyo mandato desconoce y critica desde la destitución de su antecesor, Pedro Castillo.

Trump demanda a la escritora E. Jean Carroll, que en mayo ganó un juicio por difamación contra él

Nueva York. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha presentado una demanda por difamación contra la escritora y periodista E. Jean Carroll, que lo acusó de abusos sexuales y que el pasado mayo ganó un juicio por difamación contra el exmandatario. Según la demanda, presentada la noche del martes, los abogados de Trump sostienen que Carroll difamó al empresario durante una entrevista concedida al canal CNN la mañana siguiente a que un tribunal lo condenara a indemnizarla con cinco millones de dólares, informó CNN.

Biden empezó a usar una máquina para la apnea del sueño

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, empezó a usar en las últimas semanas una máquina para la apnea del sueño, un trastorno común que ocurre cuando la respiración se interrumpe durante el sueño, informó este miércoles la Casa Blanca. La Casa Blanca reveló esa información después de que Biden compareciera ante la prensa el miércoles por la mañana con marcas a ambos lados de su rostro.

Madonna pospone su gira "Celebration" debido a una infección bacteriana "grave"

Los Ángeles (EE.UU.). Madonna ha pospuesto su gira "Celebration" debido a la que la cantante sufre una "infección bacteriana grave" que le ha obligado a estar ingresada varios días en una unidad de cuidados intensivos (UCI), informó este miércoles su representante Guy Oseary. "El sábado 24 de junio, Madonna desarrolló una infección bacteriana grave que hizo que estuviera ingresada por varios días en la UCI. Su salud mejora, pero todavía está bajo cuidado médico. Se espera que se recupere totalmente", dijo Oseary en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

Millones de canadienses sufren los efectos del humo de los incendios forestales de Quebec

Toronto (Canadá). La calidad del aire de algunas de las principales ciudades canadienses cayó este miércoles a niveles dañinos para la salud a causa del humo generado por más de un centenar de incendios que están consumiendo miles de kilómetros cuadrados de bosque en Quebec. Toronto, la mayor urbe del país, amaneció este miércoles con un olor agrio en el aire generado por una espesa capa de humo que en muchos puntos de la ciudad impedía ver la Torre CN, uno de sus símbolos más característicos y de más de 500 metros de altura. EFE

