El expresidente español Aznar asegura que "es imposible cumplir con los Acuerdos de París"

Montevideo, 28 jun. El expresidente de España José María Aznar (1996-2004) aseguró este miércoles en Uruguay que "es imposible cumplir con los Acuerdos de París" porque "países importantes de Europa como Alemania están abriendo centrales de carbono".

Durante el coloquio internacional 'Libertad, políticas y desarrollo', organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) de Uruguay, el exmandatario español resaltó que vamos a convivir con el petróleo y con el gas mucho tiempo", y sugirió "prolongar las energías nucleares" porque "es una energía "limpia y segura".

"No engañemos a la gente diciendo que podemos cumplir objetivos que no podemos cumplir. No hagamos de eso un axioma que olvide que los seres humanos tienen derecho al crecimiento, a comer, a vestirse, a vivir... y eso es incompatible", destacó Aznar.

Preguntado sobre el reto que tiene Latinoamérica, Aznar hizo hincapié en que lo importante es "no quedarse atrás" ante retos como la inteligencia artificial para evitar "un descuelgue de enorme gravedad".

Ante esta situación, el expresidente español aseveró que "los líderes políticos de hoy viven en la inmediatez" y que el hecho de "no hay un pensamiento estratégico" impide "tomar decisiones necesarias ante los nuevos retos".

También añadió que "las exigencias interminables hacen países imposibles, y la tarea de los liderazgos es hacer sociedades y países viables".

"Cuando yo era más joven, tener una casa era una aspiración y para alguien que es joven hoy es un derecho", apuntó el exlíder del derechista Partido Popular.

Durante su intervención, afirmó sentirse "preocupado" por "la desaparición de la privacidad", algo que "hace a las personas menos libres".

"El mundo de hoy es el que más oportunidades ha tenido, pero es el más vulnerable que ha sido nunca porque ha renunciado a ámbitos propios", lamentó Aznar. EFE

agp/bdp