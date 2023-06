Un avión de Vietjet realiza un aterrizaje no programado en Filipinas tras fallo técnico

Manila, 28 jun. Un avión de la aerolínea vietnamita Vietjet, que transportaba a 214 personas, ha aterrizado este miércoles con éxito en una parada no programada en el norte de Filipinas tras sufrir un fallo técnico en pleno vuelo, informaron fuentes oficiales.

El Airbus A320, que había despegado de la ciudad surcoreana de Incheon rumbo a Ho Chi Min, en Vietnam, tuvo que ser desviado al aeropuerto internacional de Laoag, localizado en la provincia filipina de Ilocos Norte, después de que la tripulación detectara un problema técnico, según explicó a EFE la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas.

"Los 214 pasajeros aterrizaron de manera segura, el piloto no ha declarado un aterrizaje de emergencia. Fue un aterrizaje seguro", indicó por teléfono un portavoz de la institución.

Según la fuente, pese a que la parada en Filipinas no ha sido programada, no se trató de un "aterrizaje de emergencia ni forzado" ya que, al aparecer, no se han reportado fallos en el motor.

"Hubo problemas técnicos que ahora están siendo investigados", señaló el portavoz, quien agregó que tras la detección de los fallos la tripulación "eligió Laoag por razones de ubicación geográfica".

Tras el incidente, los pasajeros fueron llevados a una sala del aeropuerto para esperar un avión de reemplazo para completar el trayecto, previsiblemente en la tarde de este mismo miércoles. EFE

