¿Qué más se puede pedir?, dice Maxi Iglesias de actuar en la primera serie de María Dueñas

Alicia Civita

Miami, 28 jun. El actor español Maxi Iglesias se dijo a sí mismo "qué más puedo pedir" cuando le ofrecieron ser unos de los protagonistas de la primera serie que la exitosa escritora María Dueñas escribe directamente para la televisión, "Los artistas: primeros trazos", que trata de las estafas en el mundo del arte.

Grabada en España, México y el sur de Florida (EE.UU.), la serie, que se estrena este mes por Vix de TelevisaUnivision, narra las aventuras de una pareja de estafadores de arte que comienzan en la famosa feria Art Basel que anualmente se lleva a cabo en Miami.

"Cuando me hablaron de que 'Los Artistas' era la primera serie escrita directamente por María Dueñas para la televisión, sin pasar por el libro y creada por ella misma, pensé: '¿Qué más se puede pedir?'", enfatizó el artista madrileño, de 32 años, en una entrevista con EFE.

Su personaje, Yago, es un joven anticuario español que se ve obligado a cerrar su negocio y está buscando nuevas oportunidades cuando conoce a Cata (Ximena Romo), una joven mexicana con amplios conocimientos de arte.

"Hemos grabado en lugares espectaculares en España, pero cerrar la temporada aquí en Miami... es algo especial", afirmó Iglesias.

Iglesias se declara un admirador de María Dueñas y de la adaptación televisiva de la novela "El tiempo entre costuras", un éxito internacional que le dejó "impactado".

"El jefe de la productora nos mostró algunas imágenes que tenía de la preproducción y recuerdo haber pensado: 'Es la primera vez que en España se lleva una serie a grabar fuera del país en escenarios naturales, al menos con ese nivel de producción, y además es una novela tan querida'. Me impresionó mucho lo que María Dueñas había logrado", contó.

La propia escritora habló con EFE de esta nueva serie "Artistas", con la que está "encantada".

"A diferencia de la literatura, escribir para televisión es una experiencia más colaborativa, no solo con la producción, sino con los propios actores. Maxi y Ximena fueron esenciales para crear a Yago y a Cata. Aportaron muchísimo a lo que la audiencia va a ver en la pantalla", dijo.

La escritora subrayó que cada capítulo lleva "su pequeña historia dentro".

"Hay una persecución policial, hay una investigación científica. Hay pequeños y grandes dramas humanos y hay historias de amistad, de familia, de vínculos personales", destacó.

CIERRE DE UN CICLO

Por otro lado, Iglesias manifestó que su participación en la serie es el cierre de un círculo que comenzó hace más de una década cuando comenzó a dar sus primeros pasos hacia el mercado latino.

"Cuando vine a Estados Unidos, ya estaba trabajando en España en una serie muy querida por el público, 'Velvet'. Aunque aún no era conocida a nivel internacional, me sentía feliz y satisfecho. Sin embargo, sentía la necesidad de explorar nuevos horizontes y probar suerte en el extranjero", recordó.

Su primera oportunidad vino en el concurso "Mira quién baila", (2012), después fue asesor de actuación en el concurso de reinas de belleza "Nuestra Belleza Latina" y la serie "Dueños del Paraíso", pero quería ser protagonista y regresó a casa para "volver por la puerta grande".

"Después de varios años de confianza y anhelo, aquí estamos en Miami, filmando la serie 'Los Artistas'", afirmó.

Desde que regresó a España, Iglesias no dejó de trabajar. En su currículum hay series como "Paquita Salas", "La embajada", "Velvet Collection", la reunión de "Física y Química", "El cocinero de Castamar" y "Valeria", entre otros. "Desalia, la película" y "A pesar de todo", fueron algunas de sus películas.

Nunca dejó de mirar hacia este lado del Atlántico. Filmó en México la serie "Ingobernable" y en Perú el filme "Hasta que nos volvamos a encontrar".

Luego vino "Volver a caer", su primera serie para la plataforma Vix, filmada en México en la que como le ha pasado otras veces tuvo una experiencia premonitoria sobre lo que vendría.

"Llegó un punto (durante la filmación) en el que mi mente estaba llena de drama, y pensé: 'Necesito algo diferente, una película o serie que disfrute, que conozca bien y que no me haga pensar demasiado'. Así que vi 'El secreto de Thomas Crown'", recordó.

"Cuando terminó la película me dije a mí mismo: '¡Cómo me gusta esta película! Me encantaría hacer algo relacionado con el robo de arte'", contó. EFE

ac/ims/ar/rrt

(foto)(video)