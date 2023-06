Miércoles, 28 de junio de 2023 (04.00 GMT)

BRASIL BOLSONARO

El juez instructor halla culpable a Bolsonaro y vota a favor de inhabilitarlo por 8 años

Brasilia. El juez instructor del proceso contra Jair Bolsonaro halló culpable al expresidente brasileño de abusos de poder en los comicios de 2022 y votó a favor de inhabilitarlo durante 8 años, en la segunda audiencia del juicio celebrada este martes en el Tribunal Superior Electoral (TSE). El magistrado Benedito Gonçalves dio por comprobado que Bolsonaro usó su entonces posición de jefe de Estado "para degradar el ambiente electoral", "incitar un estado de paranoia colectiva" y fabricar "teorías de la conspiración" con "informaciones falsas" y "mentiras atroces".

UCRANIA GUERRA ================

Cuatro muertos y 42 heridos en un ataque con misiles rusos en Kramatorsk

Redacción Internacional. Cuatro personas han muerto y otras 42 han resultado heridas de diversa consideración en un ataque con misiles rusos ocurrido la noche del martes en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en la región de Donetsk, según la agencia de noticias Ukrinform. Entre los muertos hay una niña de 17 años y entre los heridos un bebé de 8 meses, según la información. El misil ha explotado en un lugar donde hay edificios de apartamentos, locales comerciales, un restaurante y otras edificaciones, que han sufrido daños en ventanas, cristales y puertas.

EE.UU. anuncia un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por valor de 500 millones de dólares

Washington. El Gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por valor de 500 millones de dólares, con municiones para baterías antiaéreas Patriot y piezas de artillería. El Departamento de Defensa estadounidense informó en un comunicado que esta asistencia contiene equipamiento para fortalecer las defensas antiaéreas de Ucrania, sistemas de artillería, vehículos blindados y municiones "cruciales".

---------------------

RUSIA REBELIÓN ===============

EE.UU. confirma que todavía hay fuerzas de Wagner dentro del territorio ucraniano

Washington. El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó este martes que tiene constancia de la presencia de mercenarios del Grupo Wagner dentro de Ucrania tras el intento de sublevación contra Rusia el pasado fin de semana. Así lo señaló el portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, en una rueda de prensa, donde no quiso adentrarse en "especulaciones" sobre si esos milicianos se trasladarán a otras posiciones o no.

La OTAN cree que la rebelión de Wagner refleja “las divisiones” creadas en Rusia por la guerra

La Haya. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que la invasión rusa de Ucrania “ha profundizado las divisiones y creado tensiones” en Rusia, como mostró la rebelión del fin de semana de los mercenarios del Grupo Wagner contra la cúpula militar rusa, aunque advirtió de que “no debemos subestimar” a Moscú. En una rueda de prensa en La Haya, Stoltenberg señaló que las tensiones entre Wagner y la cúpula militar rusa son “asuntos internos” de Moscú, pero esa rebelión dejó más claro que “la guerra ilegal del presidente (Vladímir) Putin contra Ucrania ha profundizado las divisiones y creado tensiones” en Rusia.

------------------

MÉXICO VIOLENCIA

Grupo armado secuestra a 14 trabajadores de Secretaría de Seguridad de Chiapas en México Tuxtla

Gutiérrez (México). Un presunto grupo armado secuestró a 14 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del estado de Chiapas, sureste de México, informó este martes la propia institución. El secuestro ocurrió en el municipio de Ocozocoautla en la carretera rumbo a Tuxtla Gutiérrez, y tras los hechos la SSyPC inició un operativo aéreo y terrestre de búsqueda de 14 personas, empleados administrativos, al tiempo que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación.

UE DIGITAL

Acuerdo político en la UE sobre el acceso y uso de los datos en el espacio digital

Bruselas. El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron esta noche un acuerdo provisional sobre nuevas reglas para el acceso y uso de los datos del club comunitario, con el objetivo de acelerar la transformación digital. "Una vez que la ley de datos entre en vigor, desbloqueará el potencial económico y social de los datos y las tecnologías y contribuirá a un mercado interior de datos. Mejorará el mercado único, permitiendo que los datos fluyan libremente dentro de la UE y entre sectores en beneficio de nuestros ciudadanos y empresas", dijo en un comunicado el ministro sueco de Administración Pública,Erik Slottner, cuyo país ostenta la presidencia del Consejo de la UE.

GUATEMALA ELECCIONES

Las elecciones de Guatemala tuvieron "graves" restricciones, asegura misión de la UE

Ciudad de Guatemala. La Unión Europea aseguró este martes en Guatemala que las elecciones celebradas el pasado domingo en el país centroamericano contaron con "graves" restricciones a la libertad de expresión y de prensa. "Las elecciones se celebraron en un contexto de graves restricciones a las libertades de expresión y de prensa, y su consiguiente limitación del derecho de los votantes a recibir información", aseguró la misión de observadores de los comicios de la Unión Europea en una rueda de prensa.

R.UNIDO GIBRALTAR

Londres dice que no hará nada que "comprometa la soberanía de Gibraltar"

Londres. El Gobierno británico aseguró este martes que el acuerdo para definir el estatus pos-Brexit de Gibraltar deberá esperar hasta después de las elecciones generales en España, previstas para el 23 de julio, e insistió en que "no hará nada que comprometa la soberanía británica" de la colonia. Un portavoz del Ejecutivo conservador de Rishi Sunak señaló este martes a preguntas de periodistas que "con las elecciones (en España) no va a ser posible" cerrar un pacto con la Unión Europea antes de esa fecha y que "no sería útil" avanzar ahora en ese sentido.

SUDÁN REBELIÓN

El comandante del Ejército de Sudán anuncia un alto el fuego unilateral por el Aíd el Adha

Jartum. El presidente del Consejo Soberano de Sudán y jefe del Ejército, el general Abdelfatah al Burhan, anunció un alto el fuego unilateral para este miércoles, con motivo de la celebración musulmana del Aíd al Adha o Fiesta del Sacrificio. De esta forma, el Ejército se suma a la tregua anunciada anoche por el líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), Mohamed Hamdan Dagalo "Hemedti", quien comunicó una declaración de un armisticio unilateral para el primer día del Aíd al Adha, que es mañana, "excepto en casos de defensa propia".

COLOMBIA CONFLICTO

Seis supuestos miembros del ELN mueren en operaciones militares en el noreste de Colombia

Bogotá. Al menos seis supuestos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) murieron en el departamento colombiano del Arauca en combates con el Ejército, que no dio novedades en sus filas, informaron este martes fuentes militares. "Las Fuerzas Militares han venido sosteniendo enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)", dijo el ministro colombiano de Defensa, Iván Velásquez, a los medios, en una operación que se da a las puertas de que el próximo 6 de julio comience la fase de puesta preparación del alto el fuego bilateral nacional con el ELN, que entrará oficialmente en vigor el próximo 3 de agosto. EFE

