Infografías del miércoles 28 de junio de 2023

LOS MEJORES PAÍSES EN LA TRANSICIÓN HACIA ENERGÍAS "VERDES".- Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia se ubicaron a la cabeza del nuevo índice global de transición energética del Foro Económico Mundial (WEF), en el que destaca el avance de potencias emergentes, como China o Brasil, en su desarrollo hacia energías más "verdes". Contiene resultados de un informe presentado por el WEF.

CONMEBOL: LOS CLUBES QUE MÁS HAN GANADO DINERO EN PREMIOS.- Los clubes brasileños Flamengo, Palmeiras y River Plate fueron los que más percibieron premios en metálico en el período 2016 - 2022 por parte de la Conmebol, que para 2023 ha anunciado la entrega de más de 300 millones de dólares a los equipos participantes en sus torneos. Contiene clasificación de clubes y otras cifras de un informe presentado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

ESTRENO DE CINE: "INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY".- Contiene ficha técnica, sinopsis y otros detalles de la nueva película "Indiana Jones and the Dial of Destiny", la quinta película de la franquicia, protagonizada una vez más por Harrison Ford y que se estrena este 29 de junio en Estados Unidos.

KATHARINE HEPBURN: VEINTE AÑOS DEL FALLECIMIENTO DE LA LEYENDA DE HOLLYWOOD.- Recordada por su particular acento y lenguaje corporal, la actriz estadounidense Katharine Hepburn fue una de las primeras estrellas en desafiar el estereotipo de la diva glamurosa de Hollywood. Contiene perfil de Hepburn.

ÍNDICE PAZ - El Instituto para la Economía y la Paz publica el Índice de Paz Global.

UN DÍA COMO HOY.- Contiene tres acontecimientos destacados que ocurrieron un 30 de junio.

