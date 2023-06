Orbán considera que la rebelión de Wagner no ha debilitado a Putin

Berlín, 27 jun. El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, asegura que la reciente rebelión del grupo ruso de mercenarios Wagner "no es relevante" ni ha debilitado la posición del presidente ruso, Vladímir Putin.

"Putin es el presidente de Rusia. Si alguien especula con que podría fracasar y ser reemplazado, entonces no entiende el pueblo ruso ni las estructuras rusas de poder", dice Orbán en una entrevista publicada este martes por el diario alemán Bild.

Asimismo, señala que en su opinión Ucrania no puede ganar la guerra por el mero hecho que Rusia tiene más soldados a su disposición, por lo que Kiev debería buscar negociaciones de paz lo antes posible.

Preguntado sobre la posición en la que queda Putin tras las 24 horas del levantamiento de Wagner, el primer ministro húngaro, considerado su mayor aliado en la Unión Europea (UE), responde: "Si eso pudo pasar, es una clara señal de debilidad. Pero si logró superarlo en 24 horas, entonces es una señal de fuerza".

En ese sentido, destacó que el presidente ruso seguirá también en el año 2024 en su cargo y consideró explícitamente que para él Putin no es un criminal de guerra.

"Nos encontramos en una guerra. Podemos hablar después de la guerra sobre criminales de guerra. Si queremos un alto el fuego para negociar, debemos convencer a los que forman parte del conflicto a que se sienten en una mesa", dijo Orbán.

El primer ministro húngaro consideró además que la forma en la que Ucrania lucha en el frente para ganar la guerra contra Rusia, con el apoyo financiero y militar de Occidente, es "mal entender la situación, es imposible".

"Lo que realmente cuenta es lo que quieran los estadounidenses. Ucrania ya no es un país soberano. No tiene dinero y no tiene armas. Si los estadounidenses deciden que debe hacer paz, entonces habrá paz", concluye Orbán, cuyo país es miembro de la OTAN pero no concede ayudas militares a Ucrania, un país vecino. EFE

vie-ber/psh