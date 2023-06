Kiev saluda la visita de Zuppi a Moscú si ayuda al retorno de prisioneros y niños

Kiev, 27 jun. El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, saludó hoy el viaje a Moscú que emprende el enviado de paz del Papa este martes, siempre que contribuya a avanzar hacia el retorno de los prisioneros de guerra ucranianos y de los niños deportados a Rusia.

La administración presidencial ucraniana, afirmó Yermak, ve con buenos ojos el viaje del cardenal Matteo Zuppi "si supone el comienzo de la implicación del Vaticano en el intercambio de prisioneros y el retorno de los niños".

Yermak, que hizo estas declaraciones en un encuentro con medios internacionales en Kiev en el que participó Efe, dejó claro, sin embargo, que Ucrania rechaza la negociación con Rusia que propone el Vaticano mientras el ejército ruso no abandone los territorios que ocupa en Ucrania.

"No necesitamos mediación. No nos fiamos de Rusia y creemos que esto no cambiará", dijo Yermak, aludiendo a los acuerdos de Minsk firmados entre Kiev y Moscú tras la primera intervención rusa en Ucrania en 2014, que no consiguieron la paz en el Donbás ni evitaron la invasión a gran escala de 2021.

Zuppi viaja hoy a Moscú tras visitar Kiev a principios de junio en el marco de una misión para acercar a las partes promovida por Papá Francisco.

Durante su reunión con los medios, Yermak habló de los apoyos a la llamada Fórmula de Paz ucraniana conseguidos durante su reunión del fin de semana con consejeros de política y seguridad de más de 50 países celebrada en Copenhague.

Uno de los objetivos de ese plan es el retorno de todos los prisioneros de guerra y de los niños ucranianos deportados a Rusia y Yermak destacó el interés del Vaticano en esta cuestión. EFE

