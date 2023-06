Grimau toma las riendas del Barça:"Una propuesta como esta cuesta cero segundos aceptarla"

Barcelona, 27 jun. El nuevo entrenador del Barça, Roger Grimau, explicó este martes que tardó "cero segundos" en aceptar la propuesta para tomar las riendas del primer equipo azulgrana hasta 2025, un cargo al que ascendió después de dos cursos al frente del filial del club catalán.

El técnico barcelonés reconoció estar "aterrizando" todavía, puesto que se encontraba "cerrando informes" y preparando la temporada del Barça Atlètic cuando le llegó la oferta del club: "Una propuesta como esta cuesta cero segundos a aceptarla. Antes de que acabara la frase, ya había dicho que sí".

"Me gusta jugar alegre, poder enganchar a la gente. Tengo que aterrizar, ver qué equipo tenemos exactamente y a partir de aquí adaptar las piezas que toquen y buscar este equilibrio", afirmó en referencia a su estilo de juego en una entrevista emitida por Barça TV.

Grimau admitió que mentiría si dijera que sabe "cuál será la estructura de la plantilla", pero aventuró que "el grueso del grupo continuará" y evitó responder a si le habría gustado entrenar a Nikola Mirotic.

"Las opciones que no pueden ser, ni me las planteo. Para mí, mis jugadores siempre son los mejores del mundo. Estoy convencido de que haremos un muy buen equipo", comentó.

Sobre su inexperiencia en el baloncesto de élite, el nuevo entrenador del Barça aseguró que "lo más importante" es que los jugadores "vean" que es un técnico "transparente" y "hacerles creer" en su forma de trabajar.

"Conozco a los jóvenes, sé que tienen cualidades y ojalá podamos encontrar espacios para que puedan jugar. Es difícil, porque estamos en un club con mucha exigencia y presión, en el que tienes que ganar. Tienes que saber en qué momento pueden entrar", valoró en referencia a la apuesta del club por la cantera.

Grimau, que fue jugador azulgrana durante ocho temporadas y capitán del equipo que ganó la última Euroliga en 2010, incidió en que es "culé desde los cero años" y sabe "lo que es el Barça".

"El público del Palau es fiel. Espero que el equipo lo convenza lo más rápido posible", añadió.

Por último, Grimau expresó su respeto por el entrenador saliente, Sarunas Jasikevicius: "Siempre me ha gustado mucho como jugador y lo he admirado porque fue de los mejores de Europa. Y como entrenador, sinceramente, he aprendido mucho de tenerle cerca estos años. Ha hecho un gran trabajo".

"No creo que me coloque más presión (haber alcanzado la Final a Cuatro de la Euroliga en las últimas tres temporadas), va con el cargo. Sabemos la ilusión que sentimos todos los culés para ganar otra Euroliga, pero no me genera más presión", concluyó. EFE

1012041

xsf/gmh/ism

(vídeo)