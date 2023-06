El cantante mexicano Adriel Favela disfruta de adentrarse al género del mariachi

Ciudad de México, 26 jun(EFE).- El cantante mexicano Adriel Favela está disfrutando de haberse adentrado con su EP “Solo muere si se olvida” en el género del mariachi, ya que este giro de 180 grados en su carrera está siendo muy aceptado por su público, dijo este lunes en entrevista con EFE.

“Me emociona mucho ver cómo lo está aceptando la gente y yo feliz de que nos acepten de una manera positiva”, compartió.

Favela, nacido en el estado de Sonora (noroeste) explicó que en su tierra no predomina el mariachi pero que desde pequeño lo escuchaba y siempre lo vio como una música muy respetable e incluso considera “un tema delicado” adentrarse a ella.

“Creo que se hizo con mucho respeto, se hizo de una manera también divertida para que otros puedan entender lo diferente. Yo creo que la clave no es lo que hagas, es cómo lo hagas”, consideró.

El disco está inspirado en cantantes míticos como Pedro Infante, Jorge Negrete y Vicente Fernández, auténticas leyendas del mariachi, y Favela, quien también es productor, compositor y multinstrumentista, insistió en que para atreverse a lanzar este EP tuvo que trabajar mucho y encontrarse en cierto punto de madurez artística.

Además de él, en el álbum participaron otros compositores como Gussy Lau, Kurt, Ismael de la Rosa o Tamayo Aguilera.

Hasta el momento, su estilo giraba en torno a los corridos pero Favela explicó que es un género riesgoso por todo lo que conlleva, por lo que, además de su amor por el mariachi, moverse a otro género le genera más seguridad en su futuro.

Aunque esto, dijo, no implica que vaya a quedarse para siempre en el mariachi, ya que sus gustos son muy variados. “Yo me levanto escuchando Bad Bunny y me acuesto escuchando a Vicente Fernández, la música es para disfrutarse”.

“Yo siempre he sido muy honesto en mi día a día, en mi vida, y fueron nueve años en una franja totalmente distinta que son los corridos, el ambiente era totalmente denso”, consideró.

Favela mostró, además, su orgullo por la fama mundial de la música mexicana, que ha venido creciendo hasta el punto de colocarse en los primeros lugares de listas mundiales de la mano de artistas como Peso Pluma o Grupo Frontera, a la vez que se mostró contento de que haya más libertad.

“Hoy gracias a Dios a lo mejor hay un poco más libertad a la hora de expresarse y qué bueno que no tengan que pasar por tanta barbaridad, pero (...) yo ahorita me encuentro completamente en otra faceta de mi vida”, expuso.

Compartió que se encuentra en un buen momento personal y profesional, que visualiza “un futuro muy brillante” y que seguirá trabajando arduo para las 30 personas a las que les da trabajo.

“Es importante rodearse de gente que trabaje y gente en la que puedas confiar, yo creo”, terminó. EFE

