La junta militar birmana admite fracaso en contener la producción y el tráfico de drogas

Bangkok, 26 jun. La junta militar birmana afirmó este lunes que no ha logrado reducir la producción y el tráfico de drogas, con motivo de la celebración de una ceremonia simbólica en la que se quemaron alijos de narcóticos por valor de 446 millones de dólares (408 millones de euros) en todo el país.

"Pese a los incontables drogadictos, productores, traficantes y carteles que han sido detenidos y juzgados, la producción y el tráfico de drogas no se han reducido en absoluto", afirmó hoy el ministro de Asuntos Internos de la junta birmana, Soe Htut, según publica el diario afín al régimen "The Global New Light of Myanmar".

En paralelo a las declaraciones del militar, las fuerzas de seguridad birmanas quemaron en hogueras planificadas en zonas rurales y en ciudades como Rangún y Mandalay alijos de drogas por valor de 446 millones de dólares, con ocasión del Día Internacional Contra el Abuso y el Tráfico de Drogas.

La verdadera intención del régimen militar de frenar el narcotráfico es cuestionada por algunos analistas. La producción de opio en Birmania aumentó un 88 por ciento en 2022 respecto al año anterior, casi el doble, según un informe de la ONU del pasado enero.

Se trata de un incremento récord que tiene como trasfondo la crisis económica, política y social existente en el país desde el golpe de Estado del 1 de enero de 2021, el cual puso fin a una década de transición democrática y exacerbó el conflicto entre el Ejército y las guerrillas étnicas que vive Birmania desde hace décadas, al surgir nuevos movimientos de resistencia prodemocrática.

La droga producida en el Triángulo de Oro, la región del río Mekong donde confluyen las fronteras de Birmania, Tailandia y Laos, se trafica a naciones vecinas como Tailandia, Malasia y China, pero también a países lejanos como Australia, Nueva Zelanda o Bangladés.

A comienzos de junio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) alertó de un cambio de las rutas del narcotráfico en el Sudeste Asiático, especialmente a través del mar, para sortear las zonas con mayores controles.

Mientras, la ONU reveló este lunes en el Informe Mundial sobre Drogas 2023 un aumento preocupante de la producción y el consumo de drogas en el mundo, al tiempo que denunció que las desigualdades agravan el efecto dañino de las adicciones a escala global.

El informe, difundido el domingo en Viena, destaca que los consumidores de estupefacientes aumentaron un 23 % en la última década, hasta los 296 millones. El cannabis sigue siendo la droga más popular, seguida de los opioides, las anfetaminas, la cocaína y los estimulantes del tipo "éxtasis". EFE

bkk-pav-ak/grc/pi

(foto) (vídeo)