El campeón del pentatlón moderno se ve haciendo en París 2024 la competencia de su vida

Santo Domingo, 26 jun. El mexicano Emiliano Hernández, campeón del pentatlón moderno en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, aseguró este lunes que aún no llegó al máximo de su nivel, lo cual espera conseguir en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"En París me veo haciendo la competencia de mi vida; voy a mejorar en las cinco pruebas porque no he llegado a mi máximo potencial", dijo a Efe el competidor de 25 años.

Gracias a sus potentes piernas, Hernández derrotó a su compatriota Duilio Carrillo y se adjudicó la medalla de oro en una prueba en la que estuvo errático en el tiro, pero se recuperó en la pista.

"Sabíamos que iba a ser una competencia muy dura que demostró el nivel que tenemos los mexicanos; los mexicanos que lleguemos a París estaremos en la lucha por las medallas", advirtió Hernández, quien falló alrededor de 20 disparos con la pistola, a pesar de lo cual se recuperó y ganó la medalla de oro con 1.503 puntos, seguido de Carrillo (1.493) y el cubano Lester Ders (1.467).

"En Juegos Centroamericanos y del Caribe las condiciones son distintas a las de las competencias en Europa a las que estoy acostumbrado. Allá tenemos una computadora que nos dice dónde estamos tirando y calentamiento distinto al de hoy; son pequeños factores que hacen un cambio en el tiro", analizó.

La victoria de Hernández, con Carrillo en el segundo lugar, mantuvo el dominio de México en el pentatlón moderno, luego de que este domingo la mexicana Mayan Oliver ganó la medalla de oro delante de su compatriota Mariana Arceo, campeona panamericana, y de la guatemalteca Sophia Hernández.

México aspira a aumentar su cosecha de títulos en el pentatlón este martes, en el relevo mixto, y el miércoles, en los relevos femenino y masculino.