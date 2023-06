Bulgaria refuerza la seguridad en sus plantas de armas tras la explosión en un depósito

Sofía, 26 jun. Bulgaria ha comenzado este lunes a reforzar la seguridad en todas las fábricas y almacenes de armas y municiones del país, en reacción a una explosión en un depósito de materiales para producir municiones destinadas a Ucrania.

Fuentes policiales confirmaron a EFE hoy que el ministerio búlgaro del Interior ha lanzado una operación para fortalecer la vigilancia en todas las plantas estatales y privadas de productos militares.

Las alarmas en el Estado búlgaro sonaron tras la detonación y el fuerte incendio declarado ayer, domingo, por causas aún sin esclarecer, en un almacén de la empresa de armamento EMKO, cerca de la ciudad de Karnobat, en el este de Bulgaria.

El depósito pertenece al comerciante de armas búlgaro Emilian Gebrev, quien en 2015 sufrió un intento de asesinato con el agente tóxico Novichok, del que la Justicia búlgara responsabiliza a la inteligencia militar rusa (GRU).

Según ha asegurado Gebrev a la televisión bTV, los materiales almacenados en ese lugar para la fabricación de productos de defensa "de ninguna manera pueden explotar por sí mismos".

El de ayer es el segundo incidente de este tipo que se produce en el mismo sitio, luego de que un incendio provocara una explosión de municiones el 31 de julio del año pasado.

Desde entonces está en curso una investigación, sin que hasta la fecha la Fiscalía responsable haya hecho públicos avances al respecto, mientras que Gebrev habla de "sabotaje" al afirmar que la explosión de ayer es "inexplicable".

"Es inexplicable y no entendible. Los materiales allí no se pueden incendiar ni por descuido. No puedo decir nada sobre las causas, tampoco de la Fiscalía me han dicho nada sobre el incidente anterior", dijo el empresario a la radio pública BNR.

En 2021, la Fiscalía anunció que investigaba la posible implicación de agentes rusos en la explosión de cuatro depósitos de armas entre 2011 y 2020 en diferentes polvorines búlgaros, así como nexos con sucesos similares ocurridos en la República Checa en 2014.

Esos almacenes tenían armamento destinado a Georgia y Ucrania, y gran parte del material, tal como alguno en República Checa, era de Gebrev.

Bulgaria es uno de los principales productores de municiones y armas de estándar soviético, que utiliza también el ejército ucraniano.

La detonación de ayer se produjo a pocos días después de que el nuevo Gobierno búlgaro, integrado por reformistas y conservadores, anunciara que prepara un nuevo envío de ayuda militar a Ucrania.

Además, Sofía se está adhiriendo al compromiso de la Unión Europea (UE) para producir un millón de proyectiles. EFE

